Gut und günstig!

Norderstedt (ab/jj) Suhr Innenausstatter sorgt für ein gutes Laufgefühl in allen Räumen. In verschiedenen Designs und Maßen ist eine schnelle Renovierung z. B. auch auf Fließen möglich.



Ob Parkett, Bodenbeläge aus edlem Holz oder exotischeren Varianten – bei Suhr kann der Kunde sicher sein, mit viel Liebe zum Detail beraten zu werden. „Wer eine Alternative zum Parkett sucht, dem empfehle ich Design-Belag“, informiert Parkettlegermeister Rainer Suhr. Die Mitarbeiter der Firma Suhr verlegen seit zehn Jahren den Senso Bodenbelag. Er zeichnet sich durch seine Fußwärme aus und verhindert lästige Laufgeräusche (wie bei Laminat). „Reparaturen sind jederzeit möglich und durch die geringe Aufbauhöhe von zwei Millimetern erübrigt sich in den meisten Fällen sogar das Kürzen der Türen“, schildert Rainer Suhr. Die Berührung mit Wasser hält Senso ohne Probleme stand und er eignet sich dabei für jede Art von Räumen. Für weitere Informationen, Fragen oder eine individuelle Beratung stehen die Innenausstatter der Firma Suhr jederzeit für ihre Kunden persönlich und gerne zur Verfügung.



Foto: Suhr Innenausstatter: „Reparaturen sind jederzeit möglich“





Veröffentlicht am: 29.04.2013