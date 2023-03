2. Messe wirtschaftNORDGATE

Neumünster (kk) Aussteller, Besucher und Veranstalter sind sich einig: Diese zweite „wirtschaft- NORDGATE“ war ein voller Erfolg - und Grundlage für die nächste Messe im März 2014. Über 900 Fachbesucher und die Aussteller nutzten die Messe zum Netzwerken, hörten Vorträge zur Weiterbildung und knüpften Kontakte für konkrete Geschäfte. Der Businesstreffpunkt, initiiert von den Wirtschaftsförderern des NORDGATE, wurde im zweiten Jahr noch besser angenommen.



Eröffnung mit Wirtschaftsminister

Schirmherr und Eröffnungsredner war auch in diesem Jahr der Wirtschaftsminister. Reinhard Meyer nannte die Region NORDGATE von Neumünster über Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn bis Norderstedt einen „hochattraktiven Standort in Schleswig- Holstein“. Mit der Kooperation NORDGATE könne Schleswig-Holstein auf Augenhöhe mit Hamburg agieren. Dies weiter auszubauen, sowie die Idee der Gemeinsamkeit zu stärken, wünschte sich der Minister. „Wir haben die Flächen, die Hamburger Unternehmen dringend benötigen. Das können wir den Hamburgern anbieten“, so Wirtschaftsminister Meyer.



Starke Region mit starken Unternehmen

Neumünsters Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras unterstrich diese Ansicht: „Das NORDGATE ist die starke Region, mit starken Unternehmen, die hier den Markt und die Flächen finden. Nach dem Erfolg der ersten Messe wurde deutlich, dass Neumünster für ganz Schleswig- Holstein der richtige Messestandort ist. Hier treffen sich Unternehmer zum Netzwerken.“ Die wirtschaftliche Stärke der Region hob auch Tim Ramsl, Direktor Firmenkundenbetreuung bei der Sparkasse Südholstein, hervor. „Das NORDGATE brummt, die Kreditnachfrage ist ungedämpft“, bestätigte er den anwesenden Gästen aus Wirtschaft und Politik. NORDGATE sei eine tolle Region, so Ramsl.



Volkshochschulen mit gemeinsamen Programm

Premiere auf der Messe hatte das gemeinsame Programm der sechs Volkshochschulen von Neumünster bis Norderstedt. Gebündelt präsentieren diese nun ihr Angebot für Unternehmen in der Broschüre „Mehr Wissen ist mehr wert“. Auf dem Stand präsentierten sich Dozentinnen und Dozenten mit Auszügen aus ihrem Fort- und Weiterbildungsangebot. „Die Integration in den großen und sympathisch frischen, grünen NORDGATE-Stand hat sehr gut gefallen“, sagt Anette Ehrenstein, Leiterin der VHS Quickborn. „Für den ersten Auftritt waren diese zwei Messetage genau richtig“, so Ehrenstein.



Vorträge, Speed-Dating, Gewinne und etwas Politik

Fester Bestandteil der Messe waren - wie im Vorjahr - das umfangreiche Vortragsprogramm sowie das beliebte Business-Speed-Dating mit vier Minuten Zeit, sich und sein Unternehmen vorzustellen. Die Abendveranstaltung bot im Anschluss tolle Gewinne aus dem NORDGATE mit Buffet und Live- Musik. Der zweite Messetag startete mit einem Politik-Talk. Alle im Landtag vertreten Parteien waren hier mit ihren Wirtschaftsexperten vertreten.



Kontakte knüpfen, sich kennenlernen

Martin Medler, Geschäftsführer von Netzfokus, resümierte: "Wir haben uns sehr über viele Besucher auf unserem Stand und eine Reihe guter Gespräche mit neuen Kontakten gefreut." Gemeinsam mit Thomas Drießen von Nespresso kombinierten die Internet-Profis gute Laune und gute Geschäfte. Neumünsters Stadtpräsident Friedrich-Wilhelm Strohdiek nahm gerne Platz im Werbe-Liegestuhl der Norderstedter Internetagentur. www.nordgate.de



Foto: Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (6. v. links) gemeinsam mit den offiziellen NORDGATE-Vertreterinnen und -Vertretern sowie den Wirtschaftsförderern aus Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt.

Veröffentlicht am: 30.05.2013