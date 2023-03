Alles aus einer Hand

Uetersen (em/lm) Wer kennt das nicht? Für viele Bestellungen muss erst ein richtiger Lieferant gefunden werden. Die Firmen Lavorenz und BüroBest aus Uetersen vereinen hier viele Kompetenzen unter einem Dach und ersparen so die langwierige Suche und das Einstellen auf neue Partner.



„Neben einem umfassenden Sortiment an Bürobedarf und -möbeln stehen Ihnen auch eine kompetente Buchhandlung, besondere Schreib- und Geschenkwaren, ein gut sortierter Fotohandel sowie zwei ausgebildete Fotografen zur Verfügung“, so Geschäftsführer Karsten Vietheer. Die Online-Shops, eine Außendienstmitarbeiterin, 24- Stunden-Lieferungen sowie über 30 Spezialisten in deren Fachgebieten runden das Angebot ab und machen dieses Unternehmen zu einem verlässlichen Partner. „Und wenn Sie mögen, bekommen Sie einen direkten Ansprechpartner für alle Ihre Wünsche“, so Karsten Vietheer abschließend. Nicht nur Bürobedarf finden die Kunden bei Lavorenz und BüroBest in Uetersen.



Rud. Lavorenz GmbH

Gr. Sand 26

25436 Uetersen

Tel.: 0 41 22 / 925 70

info@lavorenz.de

www.lavorenz.de

Veröffentlicht am: 30.05.2013