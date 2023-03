Das Wirtschaftsmagazin  jetzt auch in Hamburg!

Bad Bramstedt (ng) Genau zwei Jahre nach dem Startschuss mit dem Wirtschaftsmagazin Kreis Segeberg/Neumünster im April 2011 und ein Jahr nach der Ersterscheinung des Wirtschaftsmagazins Kreis Pinneberg im April 2012 legt der Regenta Verlag – aufgrund der hohen Nachfrage – mit dem Hamburger Wirtschaftsmagazin mit einem weiteren „Aprilscherz“ den Grundstein für Unternehmer, die geschäftlichen Kontakte weiter auszubauen, zu intensivieren und zu optimieren. Gemeinsam erscheinen die Magazine nun unter neuem Namen: B2B SE, B2B PI und B2B HH.



Pünktlich zur ersten B2B NORD in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen am 25. April – der Wirtschaftsmesse für die Metropolregion Hamburg – kann der Regenta Verlag gleichzeitig ein neues Magazin sowie eine weitere innovative Messe zu seinem umfassenden Portfolio zählen.

Das B2B HH richtet sich an die regionalen Unternehmer sowie Entscheider und wird monatlich an die Geschäftsführer der Top 2.000-Unternehmen der Region postalisch zugestellt.



Inhalt des Magazins sind hochwertige Berichte über die wichtigsten Unternehmen, Dienstleister und Entscheider in und um Hamburg. Es bietet umfangreiche Informationen über Produzenten und Dienstleister, innovative Projekte und Ideen von Unternehmen aus der Region, aktuelle News aus Politik und Wirtschaft mit Relevanz für den regionalen Markt sowie die in der Metropolregion agierenden Unternehmerverbände, um im Rahmen von Kooperationen den Regionalgedanken weiterzuentwickeln.



Das neue Wirtschaftsmagazin B2B HH hat das Ziel, die Kommunikation der Unternehmer in der Region zu fördern, den Aufbau von Geschäftsbeziehungen zu ermöglichen und den Blick für andere Unternehmen als optimalen Kooperationspartner zu öffnen. Diese Publikation erhalten Sie weder im Handel, noch wird es an Privathaushalte verteilt. Unsere Zielgruppe – die Geschäftsführer der wichtigsten Unternehmen sowie die Entscheider aus Wirtschaft und Politik in der Hansestadt Hamburg – wird direkt angesprochen, dementsprechend werden die Ausgaben persönlich zugesandt. So ist es möglich, die Qualität der Empfänger auf einem enorm hohen Niveau zu halten und insbesondere Streuverluste zu vermeiden. Hierdurch ist das Wirtschaftsmagazin B2B HH ein Medium mit einer qualitativ hochwertigen Marketingmöglichkeit für die regionalen Unternehmen.

Veröffentlicht am: 02.05.2013