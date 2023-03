Förderung und Entwicklung des Mittelstandes unterstützen

Boostedt (em) „Die Förderung und Entwicklung des Mittelstandes, speziell im Kreis Segeberg, wird die CDU weiterhin aktiv unterstützen“, versicherte die Kreistagsabgeordnete Annette Glage vor mittelständischen Unternehmern. „Dies sichert Ausbildungsplätze und bindet somit langfristig die gut ausgebildeten Facharbeiter/innen in der Region Kreis Segeberg“, bestätigte die CDU-Kandidatin für das Amt Boostedt- Rickling zur Kreistagswahl.



Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) des Kreises Segeberg hatte zu einem Unternehmerfrühstück bei der Bäckerei Tackmann in Boostedt eingeladen. Glage machte darauf aufmerksam, dass im CDU-Kreiswahlprogramm das Arbeits- und Ausbildungsplätze Angebot, die Anwerbung von Unternehmen für eine Niederlassung im Kreis Segeberg und eine Verbesserung der überregionalen Vermarktung des Kreises Segeberg eine wichtige Rolle einnehmen.



Firmenchef Hans-Jürgen Tackmann verwies nicht ohne Stolz, dass seine Bäckerei die erste in Deutschland gewesen ist, welche die Duale Ausbildung zur Systemgastronomie angeboten hat, er habe auch Platz für circa 45 Auszubildende. Beim Bäckereirundgang wurde die Produktion von ca. 40.000 Brötchen und 3.500 Broten täglich aus eigenen Teigherstellungen für die 30 Filialen gezeigt. Trotz modernster computergesteuerter Öfen und Bänder erfordern die traditionellen und selbstentwickelten Rezepte viel Handarbeit der etwa 300 hochmotivierten Mitarbeiter.



Beim anschließenden Unternehmerfrühstück berichtete Dr. Axel Bernstein, CDU-MdL, über die Oppositionsarbeit im Landtag. Die fehlende Haushaltsstabilität und mangelhafte Verkehrs- und Infrastrukturplanung der Landesregierung machen ihm Sorgen. Für die Landes CDU sieht er Aufwind: „Wir sind auf einem guten Weg, gerade mit dem neuen Steuermann Reimer Böge und der positiven Mitgliederentwicklung.“ MIT-Kreisvorsitzender Hans-Peter Küchenmeister verwies auf die Bedeutung des Mittelstandes für die ländliche Struktur der Region. Fast 99 Prozent aller Unternehmen gehören zum Mittelstand, sie beschäftigen über 80 Prozent der Arbeitnehmer und sind damit die stabilisierende Kraft der Wirtschaft. Wichtigste Aufgabe der MIT im Kreis Segeberg sei es, Ansprechpartner für den Mittelstand zu sein, dabei gemeinsame Lösungsansätze zu erörtern und in die politischen Entscheidungsgremien zu transportieren.



Foto: CDU-Kreistagsabgeordnete Annette Glage inmitten mittelständischer

Unternehmer

Veröffentlicht am: 29.05.2013