Sofort Stromkosten senken!

Norderstedt (em) Ab 2013 können unzählige gewerbliche und öffentliche Gebäude sowie Mehrfamilienhäuser mit sehr preisgünstigem Solarstrom direkt versorgt werden. Der Preis für selbst erzeugten und verbrauchten Solarstrom liegt in diesen Bereichen mit 10 bis 15 Cent pro kWh deutlich unter den aktuellen Stromtarifen der Energieversorger. Die Solarförderung spielt daher eine untergeordnete Rolle.



Ob die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach selbst betrieben wird oder über eine Energiegenossenschaft, ist dabei zweitrangig. In beiden Fällen wird die Strompreisbremse sofort Wirkung erzielen und Stromkosten senken. Auf einem Flachdach von 600 Quadratmetern oder einem Schrägdach von 300 Quadratmetern können in der Metropolregion Hamburg rund 35.000 kWh pro Jahr an günstigem Solarstrom erzeugt werden.

Die Solarprofis im Norden kommen ganz aus der Nähe aus Norderstedt. Das Solarteam Nord GmbH verfügt über 13-jährige Erfahrung und plant jede Photovoltaikanlage nach dem Stromverbrauchspotential. Nach einer Besichtigung und der Analyse der Verbrauchswerte erhalten Interessierte entscheidungsreife Fakten für die langfristige (30 Jahre) Strompreisbremse.

Veröffentlicht am: 29.05.2013