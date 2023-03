NordBau vom 12. bis 17. September

Neumünster (lmp/jj) Präsentation der neusten Baumaschienen und Baugeräte in den Holstenhallen Neumünster: Die 58. NordBau findet vom 12. bis 17. September statt. Interessierte haben die Möglichkeit Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie Dienstag von 9 bis 17 Uhr die Messe zu besuchen.



Mehr als 900 Aussteller aus 15 Ländern bereiten sich vor, um den jährlich rund 70.000 Besuchern ihre Jahresneuheiten von Baumaschinen und Baugeräten vorzustellen. Der Schwerpunkt der Messe lautet „sicher bauen, sicher wohnen“. Sowohl Privatleute als auch Fachleute nutzen das breite Angebot der Aussteller. Die NordBau wird von 30 lehrreichen Fachtagungen und einem spannenden Veranstaltungsprogramm begleitet. Durch Seminare und Tagungen werden Foren für Fachdiskussionen und Kontakte zwischen den Bauherren und einzelnen Firmen geschaffen. Am 16. September findet im Rahmen der NordBau das Projekt „Faszination Bauberufe“ statt. Dieses bietet Ausstellern und ausbildenden Unternehmen die perfekte Plattform, Interressierten und Schülern ideale Einblicke in die modernen Bauberufe zu geben und so schlussendlich den Fachkräftemangel entgegen zu wirken. An zahlreichen Anlaufstellen bieten die Aussteller praktische Vorstellungen an, wie das Probesteuern eines Minibaggers.



Foto: Auf der 58. NordBau präsentieren sich mehr als 900 Aussteller.

Veröffentlicht am: 26.08.2013