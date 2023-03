Norderstedt (em/ab) Entscheidungen schneller treffen zu können, auch unter Zeitdruck, hilft, Stress zu reduzieren, produktiver und gesünder zu werden. Selbstwertund Gesundheitscoach K. Beate Richter, auch bekannt als „Aufrichterin“, unterstützt Sie dabei, diese Fähigkeit zu entwickeln und auszubauen.



Die Themen werden immer komplexer, die Angst etwas zu übersehen oder einen gravierenden Fehler zu machen, lähmt, Wichtiges wird immer weiter aufgeschoben. Der Stress steigt, und damit die Gefahren von Gewichtszunahme, Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, Hautproblemen bis hin zum Burnout. Mehr Selbstvertrauen führt zu schnelleren Entscheidungen. Mit viel Einfühlungsvermögen und geschickten Fragen unterstützt K. Beate Richter ihre Klientinnen und Klienten darin, wieder mehr Vertrauen in die eigene Stärke zu entwickeln und auch mal dem Bauchgefühl zu vertrauen.



„Was ist das Schlimmste, das passieren kann?“, fragt sie gerne. „Wie gehen Sie damit um?“ will sie weiter wissen. „In dem geschützten Raum, den diese Fragen erschließen, werden sich meine Klienten ihrer Stärken bewusst, das hilft, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen schneller zu treffen.“ Kontaktieren Sie K. Beate Richter am besten noch heute für ein kostenloses Erstgespräch, werden Sie sich Ihrer Stärken bewusst, dann können auch Sie Entscheidungen schneller treffen.

Veröffentlicht am: 27.09.2013