Fullservice bei jedem Event

Neumünster (Ir/sw) Perfekt detaillierte Ausführung! Aus der schönen Herzensmitte Schleswig-Holsteins organisiert und managt das neumünsterstämmige Unternehmen Nord-Ostsee Events jegliche Veranstaltungen vom schlichten Geburtstag bis hin zu prunkvollen Firmengalas.



Längst arbeitet das Unternehmen überregional. Durch langjährige Erfahrung besitzt die Eventfirma heute das gewisse Know-how und versteht es, Anlässe richtig in Szene zu setzen. Das Team steckt in jede Aufgabe sein Herzblut und arbeitet stets engagiert, um dem Kunden alle Wünsche und Vorstellungen zu erfüllen. Um beeindruckte Gäste zu garantieren, wird das Ambiente perfekt auf den jeweiligen Anlass abgestimmt. Die Verpflegung muss hervorragend und die Musik ansprechend, aber nicht aufdringlich sein. Mit der passenden Beleuchtung wird die Veranstaltung ins richtige Licht gestellt. Der Slogan „No Events are better!“ hält sein Versprechen. „Bei uns fehlt es nicht an Catering, hochwertigen Musik- und Lichtanlagen sowie Dekoration oder kreativen Ideen“, versichert Firmenchef Stefan Möller. „Wir sind der richtige Ansprechpartner für Sie. Wir versprechen die perfekte Planung und einen reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung.“



Foto: Mit Nord-Ostsee Events wird jedes Event perfekt von A bis Z organisiert.

Veröffentlicht am: 02.10.2013