Neue Geschäftstelle der IMW e.V.

Hamburg (em/ab) Am 2. September hat die IMW Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft e.V. ihre Geschäftsstelle Hamburg- Hanse in den Nordport-Towers mit ihren beiden Geschäftsstellenleitern Ilona Wessoly und Torsten Schardt in Norderstedt eröffnet.



Die IMW e.V. als Selbsthilfeeinrichtung für kleinere und mittlere Unternehmen verfügt über ein bundesweites Netzwerk an Geschäftsstellen und institutionellen Partnerschaften, sodass bei immer größer werdenden Problemstellungen im Unternehmen die notwendige und verantwortungsvolle Unterstützung branchenübergreifend gewährleistet werden kann.



Als Ziel hat sich die IMW e.V. vor allem die aktive Risikovermeidung für kleine und mittlere Betriebe (bis 250 Mitarbeiter) gesetzt. Dies geschieht durch organisierte Unternehmerreisen europaweit, regionale Wirtschaftsforen zu aktuellen und unternehmensrelevanten Themen, kulturelle und sportliche Events abseits des Unternehmer-Alltags sowie durch Meinungsbildung vor Ort durch hochkarätige Gesprächsrunden aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.



Die regionale Geschäftsstelle startet das Mittelstandsforum Hamburg- Hanse am 16. September 2013 mit dem sehr stark unterschätzten Thema „Der Notfallkoffer – wenn der Chef mal (länger) ausfällt ...“. Weitere Themen in der Forums-Reihe 2013/2014 werden „Webmarketing als Chance zur Kundenbindung – neue Strategien“ am 28. Oktober 2013, „Wirtschaftsspionage und Cybercrime“ am 17. März 2014 und „Diagnose: Liquiditätsengpass im Betrieb“ am 24. April 2014 sein. Die Veranstaltungen finden jeweils im Forum Alstertal, Kritenbarg 18, in unmittelbarer Nähe zum Alstertaler Einkaufszentrum statt und beginnen um 18.30 Uhr.



Neben der Organisation und Ausrichtung des Mittelstandsforums ist auch schon der Kontakt zu den regionalen Institutionen und Verbänden intensiviert worden, um Zusammenarbeit und Partnerschaften zu begründen. So konnte zum Beispiel die Tischler Innung Nord als Kooperationspartner und assoziiertes Mitglied für die IMW e.V. gewonnen werden.



In den nächsten Wochen und Monaten wird zudem der Mitgliederaufbau und der Kontakt zu der Hauptzielgruppe – dem Mittelstand – im Fokus der Arbeit stehen. Im persönlichen Gespräch werden Ilona Wessoly und Torsten Schardt gerne alle Möglichkeiten zur Hilfestellung und Beratung des Mittelstands erörtern. „Sie erreichen uns persönlich direkt an der Schnittstelle zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein in den Nordport Towers, Südportal 1, 22848 Norderstedt oder aber telefonisch über die 040 / 401 625-30 oder per email an uns. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen“, laden Ilona Wessoly und Torsten Schardt Interessierte ein.



Foto: Torsten Schardt und Ilona Wessoly

Veröffentlicht am: 02.10.2013