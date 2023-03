Premium-Tankreinigung mit 2-Schlauch-System

Kaltenkirchen (sw/lr) Kompetenz in Tank und Technik! Die Spezialisten der Tanktechnik Dringelburg GmbH bieten der Chemischen und Mineralöl verarbeitenden Industrie seit mehr als 30 Jahren professionelle Unterstützung für alle Aufgaben im Kompetenzbereich Tank- und Anlagentechnik.



Ob Installation, Schutz, Wartung, Sanierung oder Rückbau – alle Aufgaben werden stets kompetent und engagiert erfüllt.



Schäden am Tank verhindern

Sehr wichtig für das einwandfreie Funktionieren der Tanks ist eine regelmäßige Reinigung der Anlagen. Sie beugt Defekten und Korrosion durch Kondenswasser vor und schafft so die nötige Sicherheit. „Bei Stahltanks führt die Schlammphase zu Korrosionsschäden an den Tankinnenwänden und zu Funktionsstörungen am Brenner. Auch bei Kunststoff- Tankanlagen kommt es durch die Schlammphase zu Funktionsstörungen im Heizbetrieb und im Entnahmesystem. Ungleichmäßige Füllstände sind ein Hinweis darauf“, erklärt Torsten Hampel, Geschäftsführer von Tanktechnik Dringelburg. Als erfahrenes Unternehmen hat sich die Tanktechnik Dringelburg GmbH in den letzten Jahren auf allen Gebieten ihrer Technik stetig weiterentwickelt. „Wir sind das einzige Unternehmen, das die Tankreinigung mit Fahrzeugen, die über ein getrenntes Schlauchsystem verfügen, anbietet. Mit dem 2-Schlauch-System werden Ölrückstände und die saubere Ware getrennt gepumpt und gelagert. Dadurch ist eine noch einfachere und sauberere Reinigung Ihrer Tanks möglich. Für weitere Informationen über die Premium- Tankreinigung wenden Sie sich einfach an uns.“



Foto: Tankreinigung



Tanktechnik Dringelburg GmbH

Kisdorfer Weg 15-17

24568 Kaltenkirchen

Tel.: 0 41 91 / 30 27

Fax: 0 41 91 / 28 09

www.ttd.de

Veröffentlicht am: 02.10.2013