Weihnachtsfeiern mitten in Norderstedt

Norderstedt (red) Buchen Sie jetzt Ihre Firmen-Weihnachtsfeier ab zehn Personen im Herzen Norderstedts: „Das kleine Restaurant“ direkt am Rathausplatz mit rund 70 Sitzplätzen bietet seit nunmehr fast vier Jahren regionale wie auch saisonale Küche in gepflegtem Ambiente.



Wechselnde Empfehlungskarten mit leckeren Fisch-, Lamm-, Matjes-, Wild-, Pfifferling- oder Gans-Gerichten ergänzen die beliebte hanseatische Küche. Gaumenfreuden sind auch garantiert, wenn Betriebsleiter und Küchenchef Sebastian Hansen mit seinen Menü-Variationen auf das Weihnachtsfest einstimmt: „Uns ist es ein Vergnügen, unsere Gäste kulinarisch zu verwöhnen“.



Alle Gerichte werden vorwiegend mit frischen Zutaten aus der Region zubereitet und zeichnen sich aus durch ein sehr gutes Preis-Leistungs- Verhältnis. Der angegliederte Tafelraum bietet Platz für geschlossene Gesellschaften bis zu 50 Personen – hier steht einer stilvollen Weihnachtsfeier nichts mehr im Wege. „Individuelle Wünsche sind uns immer willkommen, sprechen Sie uns an“, so Sebastian Hansen. Das Serviceteam nimmt gern Tischbestellungen unter der Telefonnummer 040 / 30 98 72 43 entgegen.

Veröffentlicht am: 18.11.2013