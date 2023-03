Dynamischer Raum für Events

Neumünster (lm/lh) Für jede Veranstaltung der passende Raum! Die Hallenbetriebe werden diesem Versprechen mit einer Nutzund Ausstellungsfläche von nahezu 98.000 Quatratmetern ohne weiteres gerecht. Optimiert wird diese Veranstaltungslocation durch das Angebot eines technischen und gastronomischen Fullservices.



Dieser Fullservice reicht von der Planung über den Kartendruck und den Vorverkauf über die Ausstattung, der Ton- und Beleuchtungsanlagen bis hin zur technischen Betreuung vor, während und nach einer Veranstaltung. Der gastronomische Service wird vom geländeansässigen Betrieb der Auch oHG übernommen. So lassen sich hier die verschiedensten Events, vom Open-Air Konzert, über Messen, Reittunieren aber auch Tagungen, Kongressen bis hin zu Bällen ausrichten. Die Nutz- und Ausstellungsfläche ist äußerst wandlungsfähig aufgeteilt. Die Holstenhallen bieten fünf unterschiedlich große, miteinander verbundene und extrem anpassungsfähige Hallen und sind über die Autobahn A7 gut erreichbar.



Das angrenzende, großräumige Restaurant zeigt durch sein Trennwandsystem die gleiche Flexibilität wie die Hallen selbst. Auch hier können Gesellschaften wie Feiern oder Tanzveranstaltungen veranstaltet werden. Der gastronomische Betrieb der Auch oHG sorgt in der modernen Großküche für das leibliche Wohl. Weitere Nutzfläche bietet die Auktionshalle mit ihren Stallanlagen, welche als Vermarktungszentrum für Nutz- und Zuchtvieh wichtigster Umschlagplatz für Nutztiere in Schleswig-Holstein ist. Der rustikale Auktionsring lädt auch hier zu kleineren Veranstaltungen in außergewöhnlichem Ambiente ein. Ergänzt wird das Flächenangebot durch das mit einem feinen Straßennetz durchzogene Freigelände, welches als Parkplatz für bis zu 2.500 Pkw, oder aber als Ausstellungsgelände genutzt werden kann. So findet hier jährlich im Herbst die landesgrößte Messe NordBau statt. Angrenzende Parkplätze bieten bei Großveranstaltungen weiteren Parkraum.



Die Stadthalle

Mit ihrer modernen Architektur verströmt die Stadthalle im quirligen Stadtzentrum ein elegantes Flair. Im Inneren befindet sich ein Festsaal, der mit seinem Holzfußboden, zwei Balkonen und einer Sektbar ideal zu Tanzveranstaltungen einlädt. Eine lichtdurchflutete Glas- Passage verbindet den Festsaal mit dem Restaurant und einem Theater. Das Restaurant der Stadthalle mit Blick auf den angrenzenden Park und die Teichanlagen ist ganztägig geöffnet und bereitet Gerichte vom günstigen Mittagstisch bis zum gehobenen Menü zu. Als Neumünsters kulturelles Zentrum dient dabei das geschmackvolle Theater. Im Obergeschoss befinden sich die Tagungsräume und eine Tiefgarage mit 80 Stellplätzen sorgt dafür, dass Besucher auch bei schlechtem Wetter trockenen Fußes zu ihrem Event gelangen. Interessierte finden auf der Internetseite der Hallenbetriebe ausführliche Beschreibungen der einzelnen Räumlichkeiten sowie einen Veranstaltungskalender. Ein Besuch auf der Homepage www.holstenhallen.com lohnt sich.

Veröffentlicht am: 20.12.2013