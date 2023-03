Kaltenkirchen (sw/ls) Immer die richtige Lösung – TTD bietet professionelle Unterstützung für alle Aufgaben im Kompetenzbereich Tank und Anlagentechnik in Hamburg und Umgebung, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.



TTD bietet den Industrieunternehmen Behälter und Tankanlagen unterschiedlichster Bauart und Materialien für die Lagerung von flüssigen Stoffen, wie z. B. Heizöl, Diesel, Bio-Diesel, Pflanzenöle, Benzin und Chemiekalie. Ob Installation, Schutz, Wartung, Sanierung oder Rückbau – das Team packt jede Aufgabe engagiert an und hat die richtige Komplettlösung. Auch für die Sanierung von Tankräumen sind die Spezialisten die richtigen Ansprechpartner.



TTD macht Auffangräume flüssigkeitsdicht – ganz sicher!

„Sie müssen sich immer fragen: Ist Ihr Tankraum wirklich flüssigkeitsdicht? Über viele Jahrzehnte steht Ihr Heizöltank in der sorgfältig gemauerten Auffangwanne. Im Laufe der Jahre haben sich jedoch Setzrisse oder sogar Ausblühungen durch Feuchtigkeit gebildet. Im Falle einer Ölhavari würde das auslaufende Heizöl nicht in der Auffangwanne zurückgehalten werden“, weiß Geschäftsführer Torsten Hampel. „Ein Umweltschaden wäre möglich. 100-prozentige Dichtheit schafft der Einbau einer MAICHENPLAST Tankraumfolie. Der Einbau dauert nur einen Tag und das Beste ist, dass der Heizbetrieb dabei nicht unterbrochen wird. Unsere Techniker sind Profis durch und durch. Fordern Sie uns!“ TTD-Service bedeutet Pluspunkte für jede Anlage: eine höhere Lebensdauer, weniger Reparaturen, geringere Störanfälligkeit, größere Zuverlässigkeit, hohe Betriebssicherheit sowie längere Werterhaltung. „Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und ausführlich zum Thema Tankraumsanierung. Sie werden den Unterschied merken“, so Torsten Hampel abschließend.

Veröffentlicht am: 20.12.2013