Kompetenz in Tank und Technik

Kaltenkirchen (em/lm) Tankreinigungen sind nötig! Doch warum eigentlich? Die Spezialisten der Tanktechnik Dringelburg GmbH sind die richtigen Ansprechpartner für eine professionelle Tankreinigung.



„Wieso sind regelmäßige Tankreinigungen so wichtig? Weil Heizöl ein Naturprodukt ist und im Laufe der Jahre altert. Schwitzwasser und Sedimente bilden außerdem eine aggressive Schlammphase unter dem Heizöl. Warum unter dem Heizöl? Weil Wasser schwerer als Heizöl ist“, weiß Geschäftsführer Torsten Hampel. Bei Stahltanks führt die Schlammphase zu Korrosionsschäden an den Tankinnenwandungen und zu Funktionsstörungen am Brenner. Auch bei Kunststoff-Tankanlagen kommt es durch die Schlammphase zu Funktionsstörungen im Heizbetrieb und im Entnahmesystem. Ungleichmäßige Füllstände sind ein Hinweis darauf. Regelmäßige Reinigungen der Tankanlage und der Rohrleitungen verlängern die Lebensdauer eines Tanks und garantieren einen störungsfreien und sparsameren Heizbetrieb. Sollten bereits Ansätze von Korrosionsschäden zu erkennen sein, können diese durch eine Tank-Innenbeschichtung minimiert werden.



„Nur eine gewissenhafte Vorbehandlung garantiert eine perfekte Haftung auf der Stahlwand“, erklärt Torsten Hampel. „Die konsequente Einhaltung der technischen Regeln und Güterichtlinien garantieren eine dauerhafte Haltbarkeit unserer glasfaserverstärkten Polyesterbeschichtungen (GfK).“ Die Beschichtung kann unmittelbar nach der Tankreinigung ausgeführt werden. Der Heizbetrieb wird während der Arbeiten ohne Mehrkosten aufrechterhalten. Noch am selben Tag wird das zwischengelagerte Heizöl zurück gepumpt.

Veröffentlicht am: 02.12.2013