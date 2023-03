Neues Jahr  neuer Look?

Norderstedt (jj/va) Neues Jahr, neue Ziele: Mehr Kunden, größerer Umsatz, die Erschließung neuer Bereiche oder gar die Umstrukturierung des gesamten Unternehmens – in jedem Fall kann eines nicht schaden, um aktiv in das neue Geschäftsjahr zu starten: eine neue Aussttattung.



Von Malerarbeiten über Gardinen und Markisen bis hin zu Wohnaccessoires wie Bassetti oder Joop Frottier fehlt nichts im Angebot der Suhr Innenausstatter. „Bereits die Verlegung eines neuen Bodenbelags kann vieles verändern. Echtholz- Fußböden von guter Qualität halten viele Jahre und wirken nach professioneller Aufbereitung immer wieder wie neu“, verrät Rainer Suhr, Norderstedts einziger Parkettlegemeister. Übrigens: Holzböden geben Räumen eine ganz besonders warme Stimmung. „Nach wie vor werden auch gerne altbewährtes Linoleum oder Korkbeläge in zeitgemäßen Farben verlegt“, ergänzt Rainer Suhr. Als preisgünstige Alternative empfiehlt Rainer Suhr den so genannten „Kunststoffdesignbelag“. Sach- und fachgerecht wird dieser vollflächig fixiert statt wie Laminat schwimmend verlegt. Die Vorteile dabei: Es entsteht kein zusätzlicher Trittschall, keine elektrostatische Aufladung, Schüsselungen oder Fugenbildungen.



Stoffe mit dem gewissen Extra

Schöne Stoffe geben den Büroräumen Charakter – umso besser, wenn sie, besonders im Winter, gleichzeitig vor Kälte schützen! ADO Thermo Chenille bietet eine einfache und schöne Möglichkeit, sich vor explodierenden Heizkosten zu schützen. Ein weiterer Vorteil der innovativen Stoffe ist die verbesserte Raumakustik. „Dank seiner dichten Struktur dämpft ADO Thermo Chenille störende Schallreflexionen und somit den Geräuschpegel in Räumen. Gerade bei hohen Zimmerdecken und Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat tragen die pflegeleichten und langlebigen Chenille Stoffe durch eine deutliche Verkürzung der Nachhallzeiten zu einer angenehmen Raumakustik bei“, ergänzt Cornelia Suhr. „Gerne beraten wir Sie in unseren Geschäften in Norderstedt und Hamburg zu den Möglichkeiten, die es in Ihrem Unternehmen gibt.“



Insektenschutz nach Maß zählt ebenso zu den Stärken der Innenausstatter. Die Experten statten Büroräume und Arbeitsplätze mit dem passenden Schutz aus, damit die lästigen Plagegeister keine Chance haben. Auch für „Problemfenster“ gibt es kreative Lösungen. Unser Tipp: Noch bis Ende Februar 2014 hält das Team von Innenausstatter Suhr ein ganz besonderes Angebot für alle Kunden bereit: „Wir gewähren unseren Kunden 10 Prozent auf Insektenschutz und liefern ohne Aufpreis das hochwertige Transpatec®-Gewebe. Bei einem Insektenschutz-Spannrahmen von 120 x 120 Zentimeter ergibt sich eine Ersparnis von 44 Euro!“, erklärt Raumausstattermeisterin Anja Fürstenberg. „Wir besuchen Sie vor Ort und montieren den Insektenschutz natürlich fachgerecht mit eigenen Mitarbeitern.“

