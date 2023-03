140 Jahre auf Erfolgskurs

Neumünster (em) Als eines der wenigen Unternehmen in Europa deckt Bardusch alle Segmente der textilen Dienstleistungen ab. Das Erfolgsrezept ist so einfach wie ausgeklügelt: Erkennen, was dem Kunden dienlich ist und dies konsequent in die Praxis umsetzen.



Erfahrung aus 140 Jahren Dienstleistung hat bei dem Familienunternehmen zu einer ständigen Erweiterung des Angebots geführt. Der Bardusch Textil-Mietservice reicht von branchenspezifischer Schutzkleidung über Berufskleidung im individuellen Firmendesign und persönlichen Arbeitsschutzartikel bis hin zu Waschraum-Hygiene, Schmutzfangmatten, Tisch- und Bettwäsche. Für Krankenhäuser und Pflegeheime bietet Bardusch ebenfalls ein logistisches Vollversorgungskonzept rund um alle Textilien an.



Seit einiger Zeit runden Wasserspender mit und ohne Festanschluss das Programm ab. Die Bardusch Niederlassung in Neumünster versorgt seit 2007 Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels und Bundeswehrkasernen in Hamburg und Schleswig-Holstein mit hygienischer Berufs- und Schutzbekleidung für das gesamte Ärzteund Pflegeteam, Stations- und Unterkunftswäsche, sterilem OPService und Inkontinenzwäsche. Insbesondere die Pflege der persönlichen Bekleidung der Pflegeheim- Bewohner ist in den Bardusch Service integriert. Die zukunftsweisende Dienstleistung bietet aktuell über 30 Mitarbeitern tarifgebundene Arbeitsplätze. Auf einer Betriebsfläche von 1.500 Quadratmetern werden täglich bis zu 10 Tonnen Wäsche gepflegt.

Veröffentlicht am: 11.05.2011