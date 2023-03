Gut beraten

Neumünster (lm/lh) Ferienzeit ist Einbruchszeit. Nicht mehr lange und die Sommerferien beginnen in Schleswig- Holstein. Die schönste Zeit, um in den Urlaub zu fahren. Das bedeutet aber auch teilweise mehrere Wochen leerstehende Einfamilienhäuser mit vielleicht gut bestückten Homeoffices oderwichtigen Unterlagen. Für Einbrecher die perfekte Gelgenheit.



Gut, wer sich vor seinem Urlaub an SAFE Sicherheit & Service GmbH gewendet hat. „Gerne beraten wir sie hinsichtlich des für Sie passenden Alarmsystems. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Alarmverfolgung oder stellen einen zuverlässigen Streifendienst“, erklärt Lutz Holland (Foto), Geschäftsführer der SAFE Sicherheit & Service GmbH. Revierwachdienste und Hausbewachungen sind ebenso möglich. Für den gewerblichen Sektor erweitern Pförtner-, Empfangs-, Ordnungs- und Veranstaltungsdienste das Portfolio des Sicherheitsexperten. In Hamburg steht eine Notrufzentrale zur Verfügung. „Sie bekommen einen persönlichen Ansprechpartner gestellt und erhalten eine Sicherheitsanalyse, um so Ihren individuellen Bedarf zu ermitteln“, verspricht Lutz Holland abschließend. Neben der Wach- und Sicherheitsdienstleistung finden Interessierte auch die passende Lösung für eventuelle Urlaubsengpässe durch ein breites Angebot im Segment der Zeitarbeit bei SAFE Sicherheit & Service GmbH.

Veröffentlicht am: 18.06.2014