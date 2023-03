Teppichbodenverspannung als komfortable Lösung

Norderstedt (ls/lm) Gepflegte Büroräume! Bei der Teppichverlegung in Firmen spielt der Zeitfaktor eine wichtige Rolle, da der Arbeitsablauf reibungslos weitergehen muss.



Für seine Kunden hat Rainer Suhr die optimale Lösung – die Teppichbodenverspannung. „Wir verlegen den Teppich ohne Klebstoffe, stattdessen verschrauben wir in Ihrem Raum eine Nagelleiste auf dem Estrich. Danach fixieren wir auf der Verlegefläche einen Spannfilz und hängen dann den Bodenbelag in die Nagelleiste ein“, erklärt Rainer Suhr, Geschäftsführer von R. Suhr Innenausstatter. Die Vorteile bei dieser Technik sind: eine hohe Geräusch-, Trittschall- und Wärmedämmung sowie längere Haltbarkeit der Fasern aufgrund einer besseren Belastungsfähigkeit. Auch die Reinigung des Teppichs ist einfach, da sich der Staub nicht in den Fasern festsetzt. Was bei Unternehmern auch immer wieder für diese Technik spricht, ist ein schneller und sauberer Wechsel der Auslegeware. Der neue Teppich wird in die vorhandene Nagelleiste eingespannt, sodass der Betrieb nach kurzer Zeit wieder aufgenommen werden kann. „Kommen Sie gerne vorbei und lassen Sie sich von unseren qualifizierten Mitarbeitern beraten“, so Rainer Suhr abschließend. Ein Blick auf die Internetseite lohnt sich ebenfalls unter: www.suhr-raum.de.



Foto: Rainer Suhr erklärt seinen Kunden die Besonderheit der Teppichbodenverspannung.

Veröffentlicht am: 16.07.2014