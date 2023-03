Firmen-Kreditkarten mit Persönlichkeit

Pinneberg/Sparrieshoop (em/lr) Effizienz lautet eines der Schlagworte, das nicht nur in großen, sondern auch in kleinen und mittelständischen Betrieben immer mehr Bedeutung gewinnt. Das gilt für alle Abläufe, inklusive der Buchhaltung.



„Um den Aufwand bei der Abrechnung von Spesen- und Reisebelegen zu vereinfachen, bieten wir spezielle Kreditkarten für Firmen an. Sie verschaffen den Mitarbeitern ausreichend Liquidität, wenn sie für den Betrieb unterwegs sind – und das weltweit –, erleichtern der Verwaltung die Arbeit, ersparen Vorschüsse in Form von Barmitteln und erlauben, geschäftliche und private Ausgaben sauber zu trennen“, erklärt Andreas Grenz, Direktor der Firmenkundenbetreuung der Sparkasse Südholstein im Kreis Pinneberg.



Zunehmender Beliebtheit erfreut sich bei den Firmenkunden der Sparkasse die Möglichkeit, die Kreditkarte mit dem eigenen Firmenlogo oder sogar mit einem eigenen Firmenmotiv auszustatten. So wird die Kreditkarte quasi zur Visitenkarte der Firma. Ob Firmenemblem, Gebäude, Fahrzeug oder ein Branchenmotiv – jedes Bild kann genutzt werden, um der Kreditkarte eine persönliche Note zu geben. „Geschäftsführer und Mitarbeiter zahlen so quasi mit dem guten Namen der Firma. Mehr Identifikation geht nicht. Und es steigert auch die Bekanntheit des Unternehmens“, so Andreas Grenz.



Vorteile ergeben sich bei Kreditkarten für Firmen gleich auf zwei Ebenen. Da die Firma kein Bargeld abheben und dem Mitarbeiter eine Reisekasse zur Verfügung stellen muss, wird die Liquidität geschont. Hinzu kommt, dass über die Firmenkreditkarte ein kurzfristiger und zinsloser Kredit in Anspruch genommen werden kann. Punkt zwei ist die Übersicht zu den Ausgaben. Statt eine Vielzahl einzelner Belege buchen zu müssen, gibt es für jede Karte eine sauber aufgelistete Aufstellung aller Posten. Das spart Zeit und damit auch Geld. Wie im privaten Bereich gibt es auch bei den Kreditkarten für Firmen eine Reihe unterschiedlicher Varianten mit umfangreichen Zusatzleistungen wie Versicherungsschutz, Notfallservice sowie zahlreichen Buchungsund Preisvorteilen für ein professionelles Reisemanagement. Über das Onlineportal www. businesscardportal.de können zum Beispiel alle Geschäftsreisen – Flug, Bahn, Hotel, Mietwagen – nach eigenen Wunschkriterien im Paket zu besonders günstigen Preisen gebucht werden. Das Businesscardportal steht den Nutzern auch unterwegs via Smartphone-App zur Verfügung.



Außerdem finden die Unternehmen dort weitere Vorteilspartner für die Rubriken „Business extra“ und „Rund ums Büro“. Die Vorteilsangebote werden kontinuierlich nach den Anforderungen der modernen Business-Reisenden und den nachhaltig, effizient agierenden Unternehmen in der heutigen Wirtschaft erweitert. So kann jede Firma die für sich passende Lösung nutzen. Übrigens: Ein Bildmotiv nach Wahl kann jedermann auch auf seine private Kreditkarte drucken lassen.





Foto: Die Kreditkarte von Tim-Hermann Kordes (Mitte), Geschäftsführer von Kordes Rosen in Sparrieshoop, ziert die Duftrose „Gräfin Diana“. Mit vielen prämierten Rosensorten ist das Traditionsunternehmen wieder erfolgreichster deutscher Züchter schöner und robuster Rosensorten geworden. Andreas Grenz, Direktor der Firmenkundenbetreuung im Kreis Pinneberg (links), und Unternehmenskundenbetreuer Marc-Robin Andrews freuen sich, dass ihr langjähriger Kunde beim Bezahlen die neue Picture-Card jetzt quasi als Visitenkarte seines Unternehmens einsetzt.

Veröffentlicht am: 20.08.2014