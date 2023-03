Magic Ice Rink: Schlittschuhlaufen wie auf Eis

Hamburg (lh/ab) Die S.O.F.A. GmbH ist seit 1993 ein erfolgreicher Veranstaltungsdienstleister und heute eine der stärksten Veranstaltungsserviceagenturen in Norddeutschland.



Als Full Service Dienstleister im Bereich Konzeption, Planung und Durchführung begleitet das Unternehmen erfolgreich Firmen, Städte und Einzelpersonen bei Veranstaltungen, Incentives und Animation jeder Größe. Dabei greift der Veranstalter auf einen großen Fundus an Spaßmodulen, Dekorationen und Kostümen zu. „Ob Sommer oder Winter, Indoor oder Outdoor wir haben für jedes Event die passende Ausrüstung. Ein besonderer Hingucker ist der ,Magic Ice Rink’. Dieser ist besonders für Firmenevents, wie beispielsweise Tag der offenen Tür oder die Weihnachtsfeier geeignet, da er ganz ohne Energieund Wasserkosten arbeitet“, versichert Zweigstellenleiterin Christina Moldt.



Laufgefühl wie auf Eis

Die Größe der Schlittschuhbahn ist variabel, da sie aus einzelnen Kunststoffelementen besteht. Die einzelnen Elemente sind einen Quadratmeter groß und werden so zu einer gleichmäßigen Fläche zusammengebaut. Durch ein Verbindungssystem werden die Platten miteinander befestigt, damit nichts verrutschen kann. Von einem Bandensystem aus Holz oder Kunststoff, welches knapp einen Meter hoch ist, wird die Schlittschuhbahn eingerahmt. Die Kunststoffschlittschuhbahn ist auch im Sommer bestens für Eishockey oder Eisstockschießen geeignet. Details über die Kunststoffschlittschuhbahn sind online unter www.sofa-gmbh.de zu finden.



Foto: Ein Highlight für jede Firmenfeier.

Veröffentlicht am: 20.08.2014