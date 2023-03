Norderstedt (em/sw) Sie sind Unternehmer, selbständig oder sind als Führungskraft in einem Unternehmen tätig? Dann sollten Sie hier weiterlesen.



Der BDS Nord ist ein Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte und verfügt über mehrere Hundert aktive Mitglieder in der Metropolregion. Branchenübergreifend wollen wir Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen am Markt zu positionieren und neue Kontakte zu generieren.



Darüber hinaus sind wir Sponsor diverser Wirtschaftsmessen, wie unter anderem der B2B Nord in Hamburg-Schnelsen. Nutzen auch Sie als aktives Unternehmen aus der Nord-Region die Möglichkeit, Ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum zu präsentieren. Als Mitglied des BDS Nord profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf die Standmiete. Also jetzt noch schnell Mitglied werden und von attraktiven Konditionen und Kontakten profitieren. Wir freuen uns auf Sie! Ihre Birgit Wieczorek BDS Nord „Das Business-Netzwerk in der Metropolregion“



Birgit Wieczorek ist Dipl.-Betriebswirtin und 1. Vorsitzende des BDS Nord. Unter dem Motto „Zeit ist Geld“ organisiert Brigt Wieczorek abendliche Kurzveranstaltungen, wie die „SALES DINNER“. Diese sind kurze, effektive Abende rund um das Thema „Kundengewinnung und Umsatzsteigerung“.

Veröffentlicht am: 25.09.2014