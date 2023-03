Individuell und Persönlich

Neumünster (lm/jj) Sicher durch die dunkle Jahreszeit! Die qualifizierten Experten der SAFE Sicherheit & Service GmbH bieten ein umfangreiches Portfolio an Wach- und Sicherheitsdienstleistungen.



Vor allem in den Monaten November bis März haben Diebe Hochsaison. „Eine Alarmanlage oder ein zuverlässiger Streifendienst kann hier Abhilfe schaffen“, so Lutz Holland, Geschäftsführer der SAFE Sicherheit & Service GmbH. „Ein persönlicher Ansprechpartner ermittelt Ihren individuellen Bedarf und berät Sie hinsichtlich eines für Sie passenden Alarmsystems. Gerne übernehmen wir auch die Alarmverfolgung.“ Zu dem Angebot der SAFE Sicherheit & Service GmbH gehören neben Alarmanlagen und Streifendienst auch Werkund Begleitschutz sowie Pförtner-, Empfangs-, Ordnungs- und Veranstaltungsdienste. In Hamburg steht zudem eine Notrufzentrale zur Verfügung.



Foto: Lutz Holland, Geschäftsführer der SAFE Sicherheit & Service GmbH.

Veröffentlicht am: 23.10.2014