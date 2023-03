15 x 15 = weniger Stress!

Norderstedt (em/jj) Im Jahresendgeschäft steigt der Stress. Die gesundheitsschädlichen Folgen sind hinlänglich bekannt, doch was hilft wirklich? Eine geniale Lösung bietet Selbstwert- und Gesundheitscoach K. Beate Richter, bekannt als „Aufrichterin“, an: 15 x 15.



„So wichtig wie regelmäßige gesunde Mahlzeiten sind regelmäßige kleine Pausen zwischendurch. Mit nur 15 Minuten Auszeit täglich kommen Sie wieder zum Luft holen, Sie können Ihre innere Stimme wieder hören und sehen plötzlich Lösungen statt Probleme“, verrät sie. „Damit Sie das auch durchhalten, werden Sie von mir vom 2. bis 20. Dezember durch ein Mini-Telefoncoaching unterstützt, 15 Minuten, an 15 Tagen. Sie können Dampf ablassen und mit der individuell auf Sie zugeschnittenen Strategie werden Sie gelassener, ausgeglichener und leistungsfähiger, Sie schaffen einfach mehr in weniger Zeit.“



Die Aufrichterin vergleicht diese 15 Minuten mit dem Schärfen einer Axt: „Wenn Sie Bäume fällen wollen, dann brauchen Sie eine scharfe Axt. Die müssen Sie zwischendurch wieder schärfen, sonst werden Sie immer langsamer und brauchen immer mehr Kraft.“ Da die Plätze begrenzt sind, rufen Sie K. Beate Richter am besten gleich an, um zu erfahren, wie Sie mit 15 x 15 gelassen, stressfrei und produktiv Ihr Jahresendgeschäft bewältigen. Schärfen Sie Ihre Axt!

Veröffentlicht am: 02.12.2013