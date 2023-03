Big Five for Life Discovery-Seminar

Samstag | 21.03.2015 | Ecos Office Center Hamburg



Schon tausende von Menschen auf der ganzen Welt haben in den vergangenen 10 Jahren mit diesem Discovery-Prozess ihre Big Five for Life entdeckt.



Die Big Five for Life liegen bei den meisten Menschen verborgen - verborgen unter Regeln, Konventionen, Vorurteilen, die sich im Laufe der Erziehung und gesellschaftlicher Anpassungsprozesse aufgehäuft haben. Der Discovery-Prozess führt uns Schritt-für-Schritt zu unseren Big Five for Life, zu unseren Herzenswünschen, zurück. Wir lernen in den Übungen das wieder zu erkennen, was uns wirklich wichtig ist. Unsere Emotionen geben uns wichtige und notwendige Hinweise auf unserer Entdeckungsreise.



Die Übungen sind so aufgebaut, dass Du immer mehr Hinweise entdeckst, welche Wünsche und Lebensziele Dir persönlich wirklich wichtig sind. In einigen Übungen tauschen wir uns intensiv mit den anderen Teilnehmern aus. Deren Gedanken und Erkenntnisse regen uns an, auch mal in neue Richtungen für uns selbst zu forschen. Wir unterstützen uns so gegenseitig und werden offener und mutiger. Nur wenn wir uns erlauben, aus unseren aktuellen Strukturen herauszutreten, finden wir die Dinge wieder, die uns mal wichtig waren und vielleicht zukünftig wieder wichtig sein sollten.



„Die Big Five for Life sind die fünf Dinge, die ich sehen, tun oder erleben möchte, damit ich am Ende meiner Tage sagen kann, ich hatte ein glückliches und erfülltes Leben.“ Das ist die Definition. Und das zu entdecken ist Aufgabe und Inhalt des Discovery-Seminars.



Am Ende des ersten Tages haben wir schon viele Anregungen und Erkenntnisse gesammelt. Viele fühlen sich an diesem Punkt „vollgestopft“ mit Ideen, Erinnerungen und Emotionen. Das ist gut so, denn es ist ein Prozess. Das Unterbewusstsein ist angeregt und aktiv. Wir müssen diese unbewussten Gedanken und Gefühle über Nacht in unser Bewusstsein aufsteigen lassen. Um diesen Teil des Prozesse zu unterstützen, schauen wir uns am Abend des ersten Tages gemeinsam noch einen ganz besonderen Spielfilm an. Danach heisst es dann: „Gute Nacht und bis morgen früh.“



Am zweiten Tag fixieren wir Schritt-für-Schritt die vorläufige Fassung der Big Five for Life. Mit mehr Klarheit als vorher stehen die Themen und Wünsche nun fest. Vielleicht sind es erst vier oder schon sechs, aber das Fundament ist geklärt.



Am Schluss vereinbart jeder einen ersten 4-Wochen-Plan für die Vertiefung und Umsetzung seiner Big Five for Life. Denn erst durch die Beschäftigung mit seinen Big Five for Life entsteht die Klarheit, die Verbindlichkeit.



In einer einstündigen Team-Telefonkonferenz werden am Ende dieser Frist die Erfahrungen ausgetauscht und Hilfen angeboten. Und die Teilnehmer bekommen neue Aufgaben für die weiteren vier Wochen. Dann schließen wir den Discovery-Prozess mit einer weiteren Team-Telefonkonferenz ab.



Zeitplan:

Tag: Beginn 10 Uhr, Ende 21 Uhr

Tag: Beginn 10 Uhr, Ende 18 Uhr



Leistungen:

Frühstücks- und Kaffeepause, Tagungsgetränke, Seminarmaterialien



Kostenfreie Zusatzleistungen:

2 Teamcoaching-Calls via Skype (je ca. 1 Std.)



Preis: 845,00 Euro inkl. MWST.



Unsere Garantien:

Dein Seminar findet zu 100% statt. Wenn Du bis zur ersten Pause das Gefühl haben solltest, Du bist nicht am richtigen Ort, erhältst Du die Seminargebühr zurück.



Veröffentlicht am: 13.02.2015