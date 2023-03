Get together mit Elbblick

Hamburg (em) Jeden ersten Donnerstag im Monat heißt der Business Club Hamburg alle Mitglieder, ihre Gäste und Interessenten zum OPEN CLUB herzlich willkommen!



Ob es um Koalitionsverhandlungen von Partei oder Gehaltsverhandlungen von Beschäftigten geht, um Krisengipfel in Brüssel, einen Entwicklungsauftrag für ein Unternehmen, einen Messetermin oder simple, alltägliche Einkäufe: Der Faktor Mensch ist unterschiedlich ausgeprägt, aber immer vorhanden.



Der Business Club Hamburg spricht daher bei dem, was sie als Business Club Hamburg tagtäglich tun, von „Beziehungsmanagement”. Es geht um das Interagieren von Menschen, also um Beziehungen – und das unter Einbeziehung eines anspruchsvollen Handwerks (Management). Am 5. Februar, ab 19 Uhr, können sich Interessierte selbst ein Bild über die Arbeiten des Clubs machen.

Veröffentlicht am: 05.02.2015