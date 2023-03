Montag | 13.04.2015 | Judith Lotter Schmuckdesign Studio Hamburg



LET'S TALK ABOUT SALES Verkaufs-Erlebnisabend Zwölf plus eins!



Thema: Erwartungsfrei und Einwandfrei verkaufen!



Montag, 13. April 2015



Um 19.00 Uhr in Hamburg



Gibt es eine Erwartung im Verkaufsprozess? Muss der Verkäufer Einwände behandeln? Wenn ja, ist das Vertrauen noch nicht da!



zwölf plus eins das neue Format!



Wir mögen immer noch Montage, suchen nach den WERs, sehen uns Verkaufssituationen an und unterstützen uns im Verkauf!



Freunde treffen, neue Anregungen bekommen und über das Thema Verkauf zu schnacken! Das ist der Grund warum dieser Stammtisch existiert.



Wir treffen uns jeden 2ten Montag im Monat in Hamburg!



Mein ZWECK DER EXISTENZ: „Verkauf“ zu der Anerkennung verhelfen, die ihm gebührt!



Anmeldung ist erforderlich!



Wir treffen uns in einer besonderen Lokation von Schmuckdesignerin Judith Lotter http://www.judith-lotter.de/



Erlebnisabend? Wie geht das?



Ankommen und dabei sein! Jeden 2ten Montag im Monat von 19:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr.



Bitte pünktlich kommen, da wir später die Tür schließen.



Erlebnisabend? Was investierst Du?



Deinen Impuls! Judith Lotter bietet uns eine schöne Lokation und Getränke gegen eine Umlage von 20,00 EUR pro Person.



Judith Lotter Schmuck Design Hamburg

Lange Straße 22

20359 Hamburg



http://www.janhwinter.de/verkaufs-erlebnisabend/



www.xing.com/events/let-talk-about-sales-verkaufs-erlebnisabend-montag-13-april-2015-1497055

Veröffentlicht am: 05.03.2015