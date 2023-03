Hamburg (em/lm) Die German Speakers Association (GSA) ist der führende Berufsverband für Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Unter dem Motto „We connect experts worldwide – to do business!“ fördert sie mit hochkarätig besetzten Fortbildungsveranstaltungen auf internationalem Niveau die Professionalisierung und Qualitätssteigerung der Branche. Mehr Qualität, mehr Innovation, mehr Umsatz – dabei unterstützt die Premium- Plattform ihre Mitglieder.



Der Austausch untereinander wird unter anderem im GSA Mentorenprogramm, dem ONE MILLION DOLLAR TABLE, in den Regionalgruppen oder in den Professional Expert Groups gestärkt. Darüber hinaus profitieren GSA-Mitglieder über ihren Dachverband der Global Speakers Federation von einem Netzwerk aus rund 5.000 Experten weltweit. Weiterbildungs-Einkäufer und Veranstaltungs- Planer können über die ausführlichen Online- Profile und über das Expertenverzeichnis (Print, E-Book und USB) aus einem Pool von über 750 deutschsprachigen Rednern, Trainern und Coaches schöpfen. Image-Videos und TV-Berichte auf GSA TV erleichtern die Auswahl.



Als Verband ohne Gewinnerzielungsabsicht kommen laut Satzung alle Gelder, die eingenommen werden, dem Verbandszweck und damit den Mitgliedern zugute, um ihnen auf höchstem Niveau kontinuierlich folgende Vorteile zu bieten:

• Vermarktungsplattform inklusive suchmaschinenoptimiertem und individuell gestaltbarem Online-Profil

• Promotion-Video auf GSA TV für Professional und Partner Member

• Umfassende Fortbildungsmöglichkeiten auf hohem internationalen Niveau von Profis für Profis

• Wissensaustausch unter Kollegen durch Beteiligung an den fachspezifischen Professional Expert Groups und Regionalgruppen

• Weltweiter persönlicher Erfahrungsaustausch und Networking

• Zugang zum GSA Content Archiv und zur Content-Database der National Speakers Association

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in allen für Redner relevanten Medien

• Zugang zum GSA Mentorenprogramm mit erfahrenen Speakern

• Zahlreiche Sonderkonditionen bei Partnerfirmen im Rahmen der GSA Member Card



Für Speaker, Trainer, Coachs oder Experten im Weiterbildungsbereich bietet die GSA vier verschiedene Mitgliedsmöglichkeiten an:



Professional Member

Sie verdienen einen großen Teil Ihres Lebensunterhalts mit Vorträgen, Trainings oder Coachings und wollen Ihre Arbeit noch erfolgreicher gestalten? Professional Member der GSA wollen in dieser Mitgliedsart durch internationales Networking noch innovativer und besser werden, um mehr Aufträge beziehungsweise höhere Honorare zu erzielen.



Partner Member

Sie möchten als Weiterbildungs-Einkäufer hervorragende Experten für Ihre Veranstaltungen live erleben? Oder sind Sie an der Zielgruppe Redner, Trainer oder Coachs interessiert, da sie potenzielle Kunden oder Empfehlungsgeber Ihres Hauses sind? Partner Member der GSA wollen in dieser Mitgliedsart engen Kontakt zu ihrer Zielgruppe halten und den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen.



Member

Sie möchten in Zukunft als Redner, Trainer oder Coach erfolgreich sein und suchen die richtigen, hochkarätigen Experten als Mentoren oder Netzwerkpartner? Member der GSA wollen in dieser Mitgliedsart schnell wachsen, um möglichst rasch Professional Member werden zu können. Es erfolgt kein Listing im Online-Mitgliederverzeichnis. Corporate Member Sie sind Mitarbeiter/Führungskraft in einem Unternehmen oder einer Organisation und halten in dieser Expertenfunktion regelmäßig Vorträge/ Trainings innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens?



Corporate Member

der GSA wollen in dieser Mitgliedsart ihre Präsentationen und ihre Expertenpositionierung durch den Benchmark mit den professionellen Mitgliedern verbessern. Es erfolgt kein Listing im Online-Mitgliederverzeichnis. www.germanspeakers.org



Zertifikatslehrgang Professional Speaking GSA (SHB): Der beste Weg zum erfolgreichen Speaker Business

„Und Auftritt!“ Der große Moment ist da: Der Speaker betritt die Bühne. Es herrscht Stille, das Publikum ist gespannt. Alles stimmt: Der Speaker sieht gut aus. Er hat seinen Vortrag im Kopf. Seine Argumente, Beispiele und Pointen treffen genau. Und er beginnt zu sprechen.

Seine Stimme wirkt professionell und souverän. Erstklassig rüberkommen – das ist das Ziel der Studentinnen und Studenten des Zertifikatslehrganges „Professional Speaking“. Darum haben wir mit den besten Speakern der German Speakers Association (GSA) ein Curriculum aufgestellt, das seinesgleichen sucht. An neun Wochenenden über ein Jahr hinweg erfahren Sie alles, was Sie für Ihr erfolgreiches Speaker Business brauchen. Am Ende erhalten Sie das begehrte Zertifikat „Professional Speaker GSA (SHB)“ von der Steinbeis- Hochschule Berlin (SHB).

Werden Sie Professional Speaker! Wir freuen uns auf Sie.



Sie profitieren von den Besten der Branche

• Sie lernen ausschließlich Best Practices – aus der Praxis für die Praxis. Von absoluten Profis ihres Fachs.

• Die Module decken das komplette Spektrum der Kernkompetenzen eines Professional Speakers ab.

• Sie lernen ein Jahr lang an Wochenenden berufsbegleitend im Präsenzlehrgang. • Sie lernen im exklusiven Kreis von maximal 16 Teilnehmern.

• Sie lernen auf höchstem Niveau. Ein exzellenter Qualitätsstandard ist durch die Zusammenarbeit mit der staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) gewährleistet.

• Sie erhalten eine Zertifizierung der staatlich anerkannten SHB.

• Sie stärken Ihre Positionierung als Experte und Speaker.

• Sie stärken Ihre Position bei der Neukunden- Akquise und in Honorarverhandlungen.

• Sie vernetzen sich mit anderen Experten. Mehr Infos gibt es unter www.rednerwerden. com.



Internationale GSA Convention 2015

Die diesjährige Convention unter dem Motto: PerspektivenWechsel wird ein Treffpunkt für alle Mitglieder, Freunde, Wegbegleiter und Interessenten der GSA. Weiterbildung, Networking, Diskussionen, Inspiration und das Kennenlernen von Innovationen stehen dabei im Fokus.

Im Rahmen des Gala-Abends, dem feierlichen Highlight der Convention, wird zum wiederholten Mal der Deutsche Rednerpreis verliehen. Er würdigt rhetorische Meisterleistungen, besondere Reden oder ehrliche und appellierende Worte nicht nur prominenter Vortragsredner, sondern auch Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, die mit der Kraft ihrer Sprache Menschen und Medien bewegen. Bisherige Preisträger sind Hans Dietrich Genscher, Prof. Dr. Margot Käßmann, Dr. Dieter Zetsche und Prof. Dr. Roman Herzog.



Zudem werden wieder zwei renommierte Experten aus dem Umfeld der GSA in die German Speakers Hall of Fame berufen. Diese Lebensauszeichnung ist der höchste Ehrenpreis der GSA und spiegelt die außerordentliche Anerkennung, Respekt und Bewunderung unserer Mitglieder sowie der gesamten Weiterbildungsbranche wider.

Das Convention-Programm inklusive Gala- Abend und alle weiteren Informationen finden Sie unter: www.gsa-convention.org.



Business Forum 2015

Zum vierten Mal veranstaltet nun die GSA am Montag, 11. Mai, in Würzburg ihr erfolgreiches Business Forum. Ziel ist es wie immer, das Netzwerk zwischen Speaker und Einkäufer zu stärken. So sind HR-Verantwortliche, Marketing- Leiter, Kongressveranstalter, Referentenund Eventagenturen sowie alle, in deren Verantwortung die Auswahl und Buchung von Rednern und Trainern liegt, unter unseren Gästen. Aber welches Hauptziel verfolgt das Business Forum und wo liegt der Nutzen für seine Teilnehmer? Das Business Forum hilft Ihnen dabei, die Rednerauswahl für diverse Veranstaltungen – Kongresse, Tagungen, Roadshows, Special Events, Mitarbeiterschulungen, Akademien und Ähnliches – leichter zu gestalten.

Die Gäste des Business Forums haben die einmalige Möglichkeit, kompakt an einem Tag ein breites Spektrum an Vorträgen von 16 ausgewählten Speakern der GSA live zu erleben und sich persönlich ein Bild zu machen. Dabei können sie vor Ort abwägen, welcher Referent zu ihrem Kongress passt oder welches Thema ihre Zielgruppe bei einem Kundenevent anzieht. Die Stars von morgen sind auch dabei: Die sechs Finalisten des Events „GSA sucht den Nachwuchs-Speaker“ tragen ihre überzeugende Keynotes an der Seite der erfahrenen Redner vor. Melden Sie sich an: Ihr Kostenbeitrag: 49 Euro netto für Ihre Übernachtung, Kongressteilnahme, Pausengetränke und Mittagessen. Weitere Informationen unter www.germanspeakers.org/business-forum



Foto: „Sie suchen Referenten? So wird Ihre nächste Veranstaltung ein Erfolg!“

Veröffentlicht am: 13.04.2015