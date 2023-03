Das sprechende Unternehmen

Forchheim (em/ab) Ihre Jahresplanung war Ihnen doch vor kurzer Zeit noch so verlockend erschienen: Alles mit kühlem Kopf durchkalkuliert. Dazu eine bodenständige Marktanalyse. Warum bleibt der Erfolg aus? Warum hält die Planung nicht das, was sie verspricht? Die Unternehmensberaterin Alexandra Herzog-Windeck bezieht Überzeugungen, Gefühle und Gedanken in die Planungen mit ein. Hier erklärt sie, wie wir unseren inneren Programmen auf die Schliche kommen können – und wie das unseren Erfolg beflügelt.



Unser Unterbewusstsein gleicht einem Eisberg: Bis auf die sichtbare Spitze liegt ein sehr großer Teil „unter Wasser“. Ob wir uns damit beschäftigen wollen oder nicht – das Unterbewusstsein ist einfach da und sein Programm prägt, wie wir die Welt erleben, wie wir handeln, wofür wir uns entscheiden. Ob es uns hilft oder uns behindert, hängt einzig davon ab, ob und wie stark unsere unterbewusste Programmierung mit unseren bewussten Zielen und Haltungen übereinstimmt. Wenn die Übereinstimmung hoch ist, dann haben wir den stärksten Helfer, den wir uns nur wünschen können. Ist sie gering, können wir das herausfinden und und dies gezielt verändern.



Bei jeder Art von Veränderung sollten wir klare Verhältnisse haben – egal, ob wir etwas Neues lernen wollen, ein materielles oder immaterielles Ziel ins Auge fassen, uns privat oder beruflich weiterentwickeln oder mit unserem Unternehmen ganz neue Umsatzbereiche erreichen wollen. Das heißt: Wir sollten zuerst in Erfahrung bringen, wie unsere Programmierung bezüglich dieser Fragen beschaffen ist, wie unser Unterbewusstsein zu ihnen steht. Wir können die Überzeugungen und Gedanken unseres Unterbewusstseins ins Bewusstsein holen und damit die Voraussetzung dafür schaffen, mit stimmigen Glaubenssätzen die Basis für unseren Erfolg zu legen.



Planung mit dem Kopf

Es gibt diverse Methoden und Herangehensweisen aus dem klassischen Business-Bereich, die auf ausgeklügelte Weise – mit dem Kopf – zum Ziel kommen wollen. Das ist zwar manchmal hilfreich, aber – alleine genutzt – oft vergeblich. Im Wesentlichen geht es um die Fragen, was bis wann erreicht werden soll. Und wie viel Zeit und Geld investiert wird. Analysen der prozentualen Steigerungen, klassische Bewertungen von Umsatz- und Absatzstatistiken, all das fällt hierunter. Die Zahlen müssen in sich stimmig sein, da oft der eine Bereich den anderen beeinflusst. Mit dem Kopf kann man schon viel abschätzen, klären und entscheiden, wenn man sich nichts vormacht. Aber genau da liegt der Hund begraben, denn: Papier ist geduldig. Hier bringt das sprechende Unternehmen den Durchbruch.



Planung mit dem Bauch

Leicht und schnell: Mit dem Unterbewusstsein können wir auf erfrischend einfache Weise überprüfen, inwieweit Kopf-Planungen wirklich umgesetzt werden können – und welche möglichen Stolpersteine es schon im vorhinein auszuräumen gilt. Egal, ob es sich um Umsatzziele pro Monat oder Jahr, die gewünschte Zahl an Neukunden oder Preise für verschiedene Produkte handelt. Schnell werden noch hinderliche Überzeugungen aufgespürt. Besonders verbreitet:



• „Das schaffe ich nicht.“ Bei solchen typischen Bedenken hat es sich bewährt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den größten Hebel in Ihrem Geschäft zu finden. Verlieren Sie sich nicht mehr in unnötigen Details und Gefälligkeitsjobs, sondern halten Sie Ihren Fokus auf das, was wichtig ist und Sie voranbringt. Lernen Sie dabei auch, „nein“ zu sagen und dabei souverän, höflich und verbindlich zu bleiben.



• „Das ist es nicht wert.“ Fangen Sie an, sich selbst und Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung wertzuschätzen, indem Sie sich den Nutzen Ihres Produktes klarmachen. Nehmen Sie alle Stärken und Vorteile, die es für den Kunden hat, wahr – auch, wenn es in Ihrer Umgebung Zweifler gibt! Und lassen Sie unberechtigte Kritik und Bedenken aus Ihrem Umfeld bewusst los.



• „Das Geld reicht nicht. Ich mache nicht genügend Umsatz.“ Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, wie Sie Geld verdienen und Umsatz machen. Und lassen Sie die Fixierung auf Kosten und Mangeldenken los. Überprüfen Sie all Ihre Gedanken, Gefühle und Überzeugungen bezüglich Reichtum, Erfolg und wohlhabenden Menschen und ändern Sie diese, falls sie Ihren Zielen, Wünschen und Lebensträumen entgegenstehen.



Natürlich äußern sich diese Bedenken in den verschiedensten Varianten und Kombinationen. Und vielleicht haben Sie bereits beim Lesen ein inneres Echo wahrgenommen. So oder so, fangen Sie an, mit Ihrem Unternehmen zu sprechen. Die Arbeit mit dem Unterbewusstsein führt weiter, wenn der Verstand an seine Grenzen gekommen ist. Sie bringt Klarheit und Entscheidungssicherheit, macht schneller und zielgerichteter – auch bei der Planung von Zahlen, Daten, Fakten. „Sie werden staunen, was Ihr Unternehmen Ihnen alles zu erzählen hat. Kurz: Fangen Sie an und erleben Sie, wie einfach es ist!“



Foto: Alexandra Herzog-Windeck begleitet Unternehmen bei ihren wichtigsten erfolgsrelevanten Fragestellungen im Markt. Angefangen bei der Positionierung bis hin zu deren Umsetzung geht sie der Frage nach: Was ist Ihre klare Botschaft? Und wie erreichen Sie eine möglichst starke Wirkung? Bei Ihrer Zielgruppe. Bei Ihrer Werbung. Beim Markt. Marketing mit Intuition und Verstand. www.herzog-windeck.de

Veröffentlicht am: 18.05.2015