Ihr Wohlfühlen = Ihr Erfolg. Schick + Fit sein

06.07.2015 | 18:00 Uhr | Praxis Doityourway Hamburg/Glücksburgerstr.3



Praxis Doityourway Hamburg/Glücksburgerstr.3 (em) Ich lade Sie ein: Leben im Plus - das Konzept

aktuelles Thema: körperlich fit = seelisch fit = Ihr Erfolg



Haben Sie sich vielleicht auch damit abgefunden, dass Stress in diesen Zeiten zum Leben gehört? Und ein paar Stunden am Wochenende zur Regeneration reichen (müssen)?



Denken Sie auch, dass Ihr Körper das Alles schon irgendwie schaffen wird, Warnzeichen und ein paar Kilos zu viel warten müssen, bis der nächste und wieder der nächste Auftrag abgearbeitet ist?



Schön, schlank und ausgeglichen sein oder zu werden, ist für Sie in der aktuellen Zeit nicht möglich?



Ihr Marken-Branding als UnternehmerIn ist nicht nur Ihr Logo, sondern SIE selbst, Ihre Ausstrahlung, Ihr Erscheinungsbild, Ihr "mit sich selbst wohl Fühlen"



Keine Zeit, keine Energie, alles schon ausprobiert?

Was sind Sie sich und Ihr Unternehmen Ihnen wert?



Deshalb lernen Sie unverbindlich mein neues Konzept kennen.

Mit diesem neuen, aber schon vielfach bewährten Weg können Sie sich in kurzer Zeit wieder mit sich selbst nachhaltig wohlfühlen.



Was Ihnen dieses Programm bringt:

Sie verlieren selbst hartnäckigste Fettpolster

bekommen ein feineres Gespür, was Sie gerade wirklich brauchen,

entstressen ihren Alltag,

entgiften ihren Körper,

verbessern Ihre Gesundheit

finden einen neuen Zugang zu Ihrer Kraft

und gewinnen letztlich ein neues Lebensgefühl.



Viele Programme setzen entweder an der mentalen oder an der körperlichen Ebene des Menschen an. Bei dieser werden alle Bereiche miteinbezogen. Kenntnisse aus Coaching, Psychologie, Biologie/Ernährungswissenschaft und Gehirnforschung greifen wirkungsvoll ineinander,

so dass erstaunliche Erfolge in kurzer Zeit leicht, alltagstauglich und nachhaltig zu erzielen sind.

Informieren Sie sich unverbindlich über "das etwas andere Wohlfühlprogramm" und lernen Sie Erfahrungswerte kennen.



Das Info-Treffen findet statt:

um: 17:30-19:00 Uhr

Ort: PRAXIS Do it your Way - Dagmar Thiel, Glücksburger Str.3, 5.Etage, 22769 Hamburg



Beitrag: Die Teilnahme an dieser Info-Veranstaltung ist kostenlos, eine Umlage von 7€ für Raum und Getränke wird vor Ort erhoben.

Herzlich willkommen,

Dagmar Thiel

Fragen gerne unter post@dagmarthiel.de , Tel: 040 636 91 606









