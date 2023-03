Selbstständigkeit als Weg aus der Arbeitslosigkeit

08.06.2015 | 14:00 Uhr | Heidbergstr. 100, 24846 Norderstedt



Heidbergstr. 100, 24846 Norderstedt (em) Wer den Schritt von der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit wagen will, steht vor zahlreichen Fragen und Herausforderungen - über das erforderliche Wissen für eine Existenzgründung informiert die IHK-Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein am 08. Juni um 14:00 Uhr in der Heidbergstr. 100 in Norderstedt.



Gründungsinteressierte erfahren in dieser dreistündigen Veranstaltung, die Teil des Projekts Startbahn Existenzgründung ist, wie eine nachhaltige Existenzgründung vorbereitet werden sollte. Die Teilnahme ist für Arbeitslose dank Förderung aus dem Landesprogramm Arbeit mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) kostenfrei.



Weitere Informationen und Anmeldung zur Informationsveranstaltung bei der Wirtschaftsakademie (Heidbergstr. 100, 24846 Norderstedt) bei Ulrike Pieper unter Tel. (0 43 21) 40 77 – 61 sowie per E-Mail an ulrike.pieper@wak-sh.de.





Veröffentlicht am: 29.05.2015