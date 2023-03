Vereinte Kompetenz für Steuerangelegenheiten

Bad Segeberg (ab/lm) „Zusammen sind wir effektiver“ – aus diesem Grund schlossen sich zwei erfolgreiche Kanzleien zur STEWODA Brüggemann & Fischer Steuerberatungsgesellschaft mbH zusammen. Seit dem 1. Januar profitieren nun die Mandanten von Daniel Fischer und Stefan Brüggemann von diesem Zusammenschluss.



„Ob Rentner oder Unternehmer, unsere Kunden sind bei uns gut beraten und betreut. Durch die unterschiedlich gestreuten Fachgebiete können wir ein breites Spektrum für die verschiedensten Anlässe rund um Steuerangelegenheiten abdecken“, erklärt Daniel Fischer. Sein Schwerpunkt liegt bei gewerblichen und freiberuflichen Mandanten und bei Vereinen. Durch seine Erfahrungen als Betriebswirt ist er auch für betriebswirtschaftliche Beratungen ein geschulter Experte.



Stefan Brüggemann kann 20 Jahre Erfahrung in der Steuerbranche vorweisen und ist studierter Agraringenieur, was ihn besonders für Mandanten aus der Land- und Forstwirtschaft zum optimalen Ansprechpartner macht. Ergänzend kommt der Bereich Nachfolgeplanung – Erben und Verschenken – hinzu, wobei besonders die Punkte Testamentsgestaltung, Abwicklung der Schenkung oder der Erbschaft sowie Testamentsvollstreckung ins Gewicht fallen. „Wir bieten nicht nur die klassische Steuerberatung an, sondern sind auch gerade im Bereich der Steuergestaltung sehr engagiert. Uns ist es wichtig, dass beispielsweise die Kalkulation und Gestaltung zukünftiger Entscheidungen gut durchdacht sind“, so Stefan Brüggemann abschließend.



Foto: Mit insgesamt zehn Mitarbeitern bieten Daniel Fischer und Stefan Brüggemann ein umfangreiches Dienstleistungs-Angebot.

Veröffentlicht am: 05.05.2015