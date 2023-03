Vorstand des BDS NORD im Amt bestätigt

Norderstedt (tk/ls) Der Rückblick auf das vergangene und ein Ausblick auf das kommende Jahr, sowie Wahlen standen bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des BDS NORD am 20. Mai in den Nordport Towers im Vordergrund.



Einstimmig wählten die Mitglieder Birgit Wieczorek erneut zur ersten Vorsitzenden des BDS NORD. Ilka Reher wurde als 3. Vorsitzende ebenso wiedergewählt wie die Beisitzer Wolfgang Sohst, Philip Leuchtenberger, Sven Boysen und Bernd Maaß.

Birgit Wieczoreck ging in ihrer Rede auf die erfolgreiche Entwicklung des BDS NORD im vergangenen Jahr ein. Als weiterer Punkt stand die Vorstellung und die Genehmigung des Haushaltsplanes 2015 an. Beisitzer Jens Meyer gab hierzu einen genauen Überblick über die Finanz- und Mitgliederzahlen. Anschließend informierte Beisitzer Sven Boysen die Mitglieder über die aktuellen und kommenden Projekte des BDS NORD. Besonders hob er die Messe B2B NORD als Plattfom für den BDS NORD zur weiteren Vernetzung hervor. Hier stellten die Mitglieder am eigenen Stand die Arbeit des BDS NORD vor und nutzten die Messe zum intensiven Netzwerken. Auch die Norderstedter Herbstmesse wurde im vergangenen Jahr sehr gut von den Norderstedtern angenommen und hat sich zur fest etablierten Familienmesse in Norderstedt entwickelt. Das Businessfrühstück mit wechselnden Themen und Referenten wird von den Mitgliedern ebenfalls regelmäßig besucht. Im Sommer finden Netzwerktreffen des BDS NORD im ARRIBA Strandbad statt um sich über aktuelle Geschehnisse aus der Wirtschaft auszutauschen. Nähere Infos zu den Aktivitäten des BDS NORD gibt es für Interessierte auf www.bds-nord.de



Foto: (v.l.) Vagharshak Lalayan, Anne-Katrin Hüfner, Reinhard Schuh, Wolfgang Sohst, Birgit Wieczorek, Jens Meyer, Ilka Reher, Bernd Maaß und Sven Boysen sind der Vorstand des BDS NORD.

Veröffentlicht am: 24.06.2015