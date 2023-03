Der erste Eindruck zählt

Norderstedt (lm/jj) Das Unternehmen gelungen präsentieren. Andreas Münster hält dafür in seinem Elektrofachgeschäft unter anderem eine große Auswahl an Klingelplatten mit unterschiedlichsten, individuellen Klingeltönen für seine Kunden bereit.



„Es gibt nichts Störenderes, als den Ton einer Klingel, der einem nicht gefällt oder ein zu leiser Ton, den man gar nicht hört“, weiß der Profi. Für eine rundum gelungene Präsentation des Unternehmens, besonders in mehrstöckigen Gebäuden oder auch für Unternehmen mit einem Empfangsbereich, bieten moderne Gegensprechanlagen, bei Bedarf auch mit Videofunktion, viele Vorteile. „Zum einen sind Sie mit einer Gegensprechanlage immer auf der sicheren Seite. Gerade mit einer Videofunktion wissen Sie genau, wer vor Ihrer Tür steht, bevor Sie sie öffnen. Wer möchte, kann seinen Besuch ganz bequem per Knopfdruck herein lassen. Zum anderen besteht auch die Möglichkeit, die Sprechanlagen in den Räumlichkeiten so zu verteilen, dass darüber kommuniziert werden kann. Zudem können Sie beispielsweise mit einem mobilen Endgerät wie Smartphone oder Tablet-PC über einen Internetzugang auf Ihre Video-Gegensprechanlage zugreifen.“ Die Fachkräfte von elektroMünster stehen ihren Kunden gerne beratend zur Seite und übernehmen die fachgerechte Installation sowie die regelmäßige Wartung der Anlagen.



Foto: Der traditionsreiche Familienbetrieb hält Klingel-, Gegensprech- und Videoanlagen für jeden Geschmack und auf jedes Bedürfnis zugeschnitten bereit.

Veröffentlicht am: 28.07.2015