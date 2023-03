07.12.2015 | 14:00 Uhr | Georg-Asmussen-Haus, Raum: Hedwig Heinrich | Böckmannstr. 3, 20099 Hamburg



Georg-Asmussen-Haus, Raum: Hedwig Heinrich (em) HBT-open - Das Netzwerk und Austauschtreffen für interaktives Kennen+Lernen



4 x im Jahr - jeweils Montag nachmittags.

Der Teilnehmerkreis sind Berater, die Interesse am Netzwerken, kollegialer Beratung und intensivem Austausch haben.

Willkommen sind Menschen aus der Beratungsbranche, egal welche Fachrichtung.



Ablauf von 14 bis 17 Uhr

Kennenlernen

Themensammlung

Themenbearbeitung in der Gruppe (von Brainstorming bis Intervision)

"Schwarzes Brett": Tipps+Tricks, nützliche Hinweise



ab 17 Uhr lockerer Ausklang in der Kaffeewelt.



Uhrzeit immer von 14.00 bis 18.00 Uhr

Teilnahmebeitrag 25 Euro (inkl. Wasser und Obstteller) - Ticketkauf bitte vorab unter http://www.hamburger-beratertage.de/termine.htm



Maximal 20 Teilnehmende.





Veröffentlicht am: 24.07.2015