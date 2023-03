Der eBusiness-Lotse Schleswig-Holstein lädt am 01.09.2015zum Einwocheninformationskurs „Gestaltung und Optimierung der Ersatzteillogistik“ im LOG-IN Neumünster ein.



Ausfälle von Maschinen und Anlagen ziehen hohe Stillstandskosten nach sich und können ein Unternehmen sogar zum Stillstand zwingen - eine gut organisierte Ersatzteillogistik wirkt dem entgegen!



Am 1. September startet der nächste Einwocheninformationskurs "Gestaltung und Optimierung der Ersatzteillogistik“. Dieser berufsbegleitende Online-Kurs mit einem Präsenz-Nachmittag in Neumünster zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Prozesse in der Ersatzteillogistik effektiv und effizient steuern und damit die Ersatzteillogistik in Ihrem Unternehmen kontinuierlich verbessern.



Der Kurs startet mit einem Präsenz-Nachmittag und wird fortgesetzt mit einem einwöchigen Online-kurs, der intensiv durch einen Trainer / Moderator begleitet wird. Auf der Online-Lernplattform werden Ihnen Trainingsmaterialien zur Verfügung gestellt. Der Kurs wird abgerundet durch zwei begleitende Telefonkonferenzen und eine Webkonferenz zum Abschluss.



Der kostenfreie Kurs erfordert einen Zeitaufwand von ca. 8 Stunden für das Online-Lernen sowie 4 Stunden für den Präsenznachmittag. Die Teilnehmer können sich ihre Arbeitszeiten frei einteilen. Das Informationsangebot zielt auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit geringen bis mittleren Vorerfahrungen im Bereich Ersatzteillogistik und Ersatzteilmanagement. Dabei sprechen wir sowohl Unternehmen an, die Ersatzteile nachfragen, als auch Unternehmen die Ersatzteile sowie Ersatzteil- und Instandhaltungsdienstleistungen anbieten.



„Die Kombination aus Präsenzveranstaltung, Webkonferenz und selbstständigem Lernen liefert erwiesenermaßen die nachhaltigsten Ergebnisse für die Teilnehmer“, erläutert Prof. Dr. Winfried Krieger von der Fachhochschule Flensburg, der dieses Erfolgskonzept mit seinem Team umgesetzt hat.



Mit der für alle Teilnehmer verbindlichen Teilnahme am Startnachmittag, an der Abschlusswebkonferenz und der erfolgreichen Bearbeitung der Tests und Übungen erhalten Sie ein Zertifikat des eBusiness-Lotsen Schleswig-Holstein mit dem Qualitätssiegel der Fachhochschule Flensburg.



Die Teilnahme an der Kick-off-Veranstaltung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs!



Veranstaltungsort:

• LOG-IN Neumünster

• Memellandstr. 2

• 24537 Neumünster



Agenda

• 14.45 Uhr - Eintreffen der Gäste

• 15:00 Uhr - Thematische Einführung; Ziele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer; bisherige Erfahrungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen

• 16:00 Uhr - Pause

• 16:15 Uhr - Kennenlernen der Lernplattform; Kursübersicht; Vergabe der Zugangsdaten

• 17:30 Uhr - Ende der Veranstaltung





Veröffentlicht am: 26.08.2015