09.09.2015 | 15:30 Uhr | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH | Lorentzendamm 22, 24103 Kiel



Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH (em) Einen Mega-Trend stellen aktuell sogenannte "Health Apps" dar – vom Blutdruckmessungsspeicher bis zur mobilen Arztsoftwarelösung. Sie werfen allerdings auch zahlreiche Rechtsfragen auf, die wir mitsamt einer konkreten Entwicklung aus der Region im Rahmen einer Veranstaltung der Fachgruppe Recht behandeln wollen.



Dabei werden zunächst Jasmin Ludwig und Lars Cornels (beide bei Gabriel Rechtsanwälte) Gesundheitsrechts- sowie Urheberrechtsfragen beleuchten. Weil eine App wie jedes Produkt auch einen Namen braucht, wird anschließend Birgit Binjung von der WTSH zeigen, wie Sie herausfinden können, ob der Name für Ihre App nicht bereits von anderen registriert ist und Sie eventuell Rechte verletzen. Es folgt ein Vortrag des Abteilungsleiters beim ULD, Dr. Harald Zwingelberg, zur datenschutzrechtlichen Problematik und abschließend werden Miriam Quentin und Martin Brecht-Precht (Markenwerk) mit einer Vorstellung der „Mommy App“ Potenziale und Herausforderungen der App-Entwicklung im Gesundheitssektor aufzeigen.



Agenda

15.30 Uhr Get together

16.00 Uhr Begrüßung durch das DiWiSH Clustermanagement & den Fachgruppenleiter

16.10 Uhr Jasmin Ludwig (Gabriel Rechtsanwälte) zu Health Apps und Gesundheitsrecht

16.30 Uhr Lars Cornels (Gabriel Rechtsanwälte) zu Health Apps und Urheberrecht

16.50 Uhr Birgit Binjung (WTSH GmbH): "Darf Ihre App heißen, wie sie heißt?"

17.10 Uhr Kaffeepause

17.30 Uhr Dr. Harald Zwingelberg (ULD) zu Datenschutz-Aspekten

17.50 Uhr Miriam Quentin und Martin Brecht-Precht (Markenwerk) mit ihrem konkreten Anwendungsbeispiel der „Mommy App“

Im Anschluss Diskussion und Ausklang



Anmeldung

Die kostenfreie Veranstaltung lädt alle Interessierten herzlich ein zum Treffen der DiWiSH-Fachgruppe Recht. Bitte melden Sie sich unter www.diwish.de an.





Veröffentlicht am: 04.09.2015