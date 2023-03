CRM Event: bm Netzwerkfrühstück

Neue Kunden gewinnen und diese langfristig halten. Dr. Julio Aspiazu ist unser Erfolgsberater für Geschäftsführung, Kunden-Beziehungs-Management, Netzwerkbildung und Gründungsstrategien. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung als Geschäftsführer verfügt Dr. Aspiazu über die erforderlichen Kenntnisse für eine erfolgreiche Geschäftsgründung, Führung und Erhaltung. Mit dieser Grundlage ist er der ideale Coach für Gründer und Führungskräfte eines Unternehmens.



Anhand des Moduls "Kontakte" zeigen wir Ihnen die Basis eines Verkaufsprozesses.

Kundengewinnung fängt bei dem richtigen Erfassen Ihrer Daten an.

Wie und wo pflege ich meine Kontakte ein, um:

sie zeit- und ortsunabhängig abrufbar zu haben?

mögliche Neukunden zu klassifizieren?

die passenden Produkte zu bestimmen?

die Kundenbetreuung festzulegen?

die Verkaufschancen zu prognostizieren?

Die richtige Erfassung der Kundendaten vereinfacht die individuelle Kundenbetreuung.

Dann haben Sie stets einen Überblick über:

die Kommunikationen

die Vertriebsprozesse

die Aufgaben im Bereich Kunden- und Datenpflege



Im business manager haben Sie all diese Informationen mit einem Klick im Blick.

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei!



Externe Anmeldung! Bitte melden Sie sich Hier an:

www.bm-od.com/crm-events



05.11.2015 | 09:30 Uhr | PRIMUS GbR | Großer Burstah 25 , 20457 Hamburg

Veröffentlicht am: 20.10.2015