„Das Familientreffen der norddeutschen Wirtschaft“

Hamburg (fg/kv) Größtes Familientreffen der norddeutschen Wirtschaft – die B2B NORD ist eine gute Gelegenheit, um branchenübergreifende Kontakte anzubahnen und bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Unternehmer und Entscheider aus Hamburg, Schleswig- Holstein und Niedersachen aber auch Unternehmen weit über diese Landesgrenzen hinaus treffen sich am 12. November von 9 bis 17 Uhr in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen zum intensiven Austausch auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse.



Längst hat sich die Veranstaltung als eine gut frequentierte Dialogplattform im Norden etabliert. Unternehmer nutzen die Messe intensiv für den Ausbau und die Pflege potenzieller langfristiger Geschäftsbeziehungen.



Messeeröffnung mit Katja Suding:

„Zukunft der Wirtschaft in der Metropolregion Region Hamburg“

In ihrem Eröffnungsvortrag gibt Katja Suding, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Vorsitzende der Hamburger FDP-Fraktion sowie stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, ihre Einschätzung und Denkanstöße zu den Zukunftsaussichten der Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg. Recruiting, Potenzialintelligenz, Mensch vs. Maschine im Vertrieb, Innovation, Verkauf, Potential der Stimme, Social Media, Online- Marketing und globale Neukundenakquise sind die Themen der Keynote Speaker der B2B NORD. Darüber hinaus erwartet die Besucher noch eine Vielzahl interessanter Vorträge engagierter Aussteller rund um die Themen IT, Buchhaltung, Personal, Vertrieb und Existenzgründung.



WirtschaftsDialoge Verkauf | Finanzen

Im WirtschaftsDialog Verkauf „Verkaufen geht heute anders“ beleuchtet Jan H. Winter mit seinen Talkgästen die neuesten Verkaufsmethoden. Aktuelle Möglichkeiten der Finanzierung und Fördermittel für Unternehmen diskutieren Vertreter von Banken und Sparkassen im Rahmen des WirtschaftsDialogs Finanzen.



B2B NORD Portraits

Wer sind Sie, was machen Sie und warum mit Ihnen? Diese kurzen prägnanten Fragen werden in den B2B NORD Portraits beantwortet. Interessierte Unternehmen können am Stand des Regenta Verlages ihr eigenes 90-sekündiges Portrait aufnehmen lassen. Interessierte melden sich direkt am Messestand des Regenta Verlages (Stand 290, Obergeschoss).



B2B NORD am 14. April 2016

5 Prozent Frühbucherrabatt

Wer keinen Standplatz für November mehr bekommen hat, kann sich bereits für die Folgeveranstaltung am 14. April 2016 anmelden. Stände für 2016 können auch direkt auf der Messe am Informationstand im Obergeschoss reserviert werden. Hier werden auch alle Fragen zu den Messestandreservierungen beantwortet. Bei Buchung auf der Messe profitieren Unternehmer von einem Frühbucherrabatt von 5 Prozent. Weitere Informationen zur Messe sowie ein Programm zum Ausdrucken stehen online zur Verfügung. www.B2B-NORD.de/Messe

Veröffentlicht am: 09.11.2015