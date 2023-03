26.02.2016 | 10:00 Uhr | LUCAS Consulting Team | Königsstraße 30, 22767 Hamburg



LUCAS Consulting Team (em) Ziel: Das Training zum Hörbuch-Bestseller mit über 80.000 verkauften Exemplaren. Isabel García ist die bekannteste Kommunikationsexpertin in Deutschland. Sie hat schon für Millionen Zuhörer moderiert, hunderttausende Menschen mit ihren Vorträgen begeistert und tausende persönlich gecoacht. Aus dieser Erfahrung schöpft sie, wenn sie die Grundlagen überzeugender Kommunikation erläutert: ruhiges Reden und Atmen, tiefes und sachliches Sprechen sowie das Ausstrahlen von Souveränität durch die Körpersprache.



Dauer: 1 Tag von 10:00 bis 18:00 Uhr





Vorteil: Kleine Gruppe von maximal acht Teilnehmern





Besonderheit: Sie erhalten mit der Buchung des Seminars die Ich REDE. Akademie®, ein sechsmonatiger Online-Lehrgang. Des Weiteren veranstaltet Isabel García für die Teilnehmer des Seminars ca. 3 Monate nach dem Seminar ein Webinar, um offene Fragen zu beantworten. Darüber hinaus bekommen Sie kostenlos das Hörbuch „ICH REDE. Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht“. All dies ist Seminarbestandteil und im Preis enthalten.





Seminar: Hier wird niemandem die Schema-F-Schablone übergestülpt. Hier wird nach der „Gut reden kann jeder“-Methode von Isabel García gearbeitet. Bei jedem Teilnehmer wird geschaut, welche Körpersprache zur Persönlichkeit passt, welcher Stimmsitz ideal ist und welches Sprechtempo. Dieses Seminar ist nicht nur ein Kommunikations-, sondern auch ein Persönlichkeitstraining. Wenig Theorie und viel Praxis. Viele kleine Übungen vor der Gruppe sorgen dafür, dass Sie intensiv an sich und Ihrem authentischen Auftreten üben können. Stets mit persönlichem Feedback und individuellen Tipps von Isabel García.



Übungsmaterial: Schildern Sie im Seminar gleich zu Anfang mindestens eine Gesprächssituation, die nicht nach Ihren Wünschen verlief.



Veröffentlicht am: 03.12.2015