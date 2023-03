DiWiSH-Fachgruppe IT & Logistik

Die Fachgruppe IT & Logistik lädt sie in Kooperation mit dem KIN Lebensmittel-Institut ganz herzlich zum nächsten Treffen ein. Seien Sie dabei, wenn es am 18. Februar mit der 3. Veranstaltung der Reihe Digitale Transformation / Industrie 4.0 im Haus des KIN weitergeht.



KIN Lebensmittel-Institut in Neumünster (em) Save the Date!



Dieses Mal stehen die Themen "Finanzierung und Förderung" sowie "Schutz und Sicherheitsaspekte" im Vordergrund.

Vorläufige Agenda



Inhalt der Veranstaltung werden zwei Themenblöcke sein. Den Mittelpunkt bilden zwei "Info Community" (im Sinne von Work-Shops):



Info-Community A : Finanzierung und Förderung

mit Experten aus dem Bankenbereich und der Förderberatung



Die Digitale Transformation und ihr folgende Aktivitäten lösen bei mittelständischen Unternehmen Investitionsbedarf aus. Diese Unternehmen wollen wissen, wie ich Investition finanzieren kann und wer mir diese Investition finanziert, wo ich gegebenenfalls Fördermittel erhalte usw.



Info-Community B: Schutz und Sicherheit IT, IT-Infrastruktur, Kommunikation, LAN / WLAN

mit Experten aus dem IT und Security-Bereich



Industrie 4.0, Logistik 4.0 oder Mitelstand 4.0 verändern Arbeitsprozesse und Infrastruktur von Unternehmen, Betrieben, Fabriken und der Supply Chain. Kommunikation und das Internet der Dinge sind die Grundpfeiler der neuen Anforderungen. Die Systeme sowie die Unternehmen öffnen sich. Kooperation und Kollaboration sind nicht nur Schlagworte, sondern werden gelebt. Dies führt zwangsläufig zu neuen Herausforderungen an Schutz und Sicherheit.



Moderator und Experten-Team aus jeder Info-Community stehen für die Fragen der Gäste und Teilnehmer zum jeweiligen Themenblock zur Verfügung, erklären, erläutern, regen zur Diskussion an und vereinbaren auch gerne persönliche Beratungstermine. Dazu werden wie gewohnt einige Fachreferate für interessante und informative Einblicke in die Thematik sorgen und auch die Kommunikation der Teilnehmer im Rahmen der Pause und des Get Together soll nicht zu kurz kommen.



Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Anzahl der Teilnehmer ist jedoch begrenzt. Bitte melden Sie sich unter http://www.diwish.de/fachgruppen-termin/diwish-fachgruppe-it-logistik-anwendung-digitale-transformation-industrie-40-teil-3.html verbindlich an.



18.02.2016 | 14:30 Uhr

KIN Lebensmittel-Institut in Neumünster | Wasbeker Strasse 324, 24537 Neumünster



Veröffentlicht am: 13.01.2016