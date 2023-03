24.02.2016 | 16:00 Uhr | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH in Kiel | Lorentzendamm 22, 24103 Kiel



Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH in Kiel (em) Was dürfen Veranstalter, Medien und Wirtschaft?



Immer rund um publikumswirksame Großereignisse (Fußball-WM, Kieler Woche, Olympia (hätte besondere Bedeutung bekommen können, bleibt aber auch so ein Thema )) stellen sich Fragen bzgl. der Vermarktung der Ereignisse: Inwieweit darf man „unter Bezug darauf“ werben (also z.B. „Olympia-Brot“ verkaufen) oder Viewing-Abende der Fußball-WM mit oder ohne Aufpreis anbieten, „Kieler-Woche-Sonderrabatte“ geben o.ä.? Inwieweit dabei womöglich noch Symbole nutzen usw.?



Welche Rechte stehen den Veranstaltern ggf. dagegen zu, was haben berichtende und werbende Medien zu beachten, was die werbetreibende Wirtschaft? Wen trifft welche Verantwortung, wenn sich Werbung als unzulässig herausstellt? Der Referent, Prof. Dr. Ulrich Gabriel, Gründer der Kieler Wirtschaftskanzlei Gabriel Rechtsanwälte und Leiter der Fachgruppe Recht, ist seit Jahren im werberechtlichen Umfeld beratend tätig und wird im Anschluss auch für Fragen aus dem Publikum bereit stehen.



Agenda

15.45 Uhr Get Together

16.00 Uhr Begrüßung durch das DiWiSH Clustermanagement & den Fachgruppenleiter

16.15 Uhr Vortrag Prof. Ulrich Gabriel

Im Anschluss Diskussion und Ausklang

gg. 18:00 Uhr Ende der Veranstaltung



Die kostenfreie Veranstaltung lädt alle Interessierten herzlich ein zum Treffen der DiWiSH-Fachgruppe Recht. Bitte melden Sie sich unter http://www.diwish.de/fachgruppen-termin/diwish-fachgruppe-recht-fussball-wm-sondereditionen-kieler-woche-rabatt-und-co-werbung-mit-grossereignissen.html verbindlich an.





Veröffentlicht am: 13.01.2016