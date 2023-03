12.05.2016 | 18:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Selbstständige neigen dazu, sich mit ihren Aufgaben stark zu identifizieren und viel Zeit in ihr Unternehmen zu investieren. Wenn dann Verantwortung für Kinder, Pflege von Angehörigen und Haushaltsführung hinzukommen, arbeiten einige zeitweilig am physischen und psychischen Limit. Das betrifft Frauen ebenso wie Männer.



Es gibt drei wirkungsvolle Hebel: Sie verändern gezielt die äußeren Umstände am Arbeitsplatz und Zuhause. Oder Sie erweitern Ihre Kompetenzen, um Aufgaben effektiver zu erledigen und mehr Entspannung zu erfahren. Manchmal hilft es auch, die eigene Einstellung zum Unternehmen, zur Familie und zu sich selbst zu hinterfragen.



In diesem Workshop betrachten Sie Ihre berufliche und private Situation. Wir erarbeiten gemeinsam, wie Sie zu Ihrer individuellen Balance finden können. Sie erhalten praxisbewährte Anregungen und schöpfen neuen Mut, um Veränderungen konkret einzuleiten!



Weitere Informationen (auch über finanzielle Zuschüsse)

T: 040 – 390 97 42



http://claudiakirsch.de/seminar/balance-akt-mein-unternehmen-meine-familie-und-ich/





Veröffentlicht am: 19.01.2016