Souverän verhandeln im täglichen Geschäft

11.02.2016 | 18:30 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em)

Selbstständige müssen ihre Interessen und Argumente klar äußern und gleichzeitig die Ziele und Motive des Verhandlungspartners verstehen, um adäquat darauf reagieren zu können. Ob in Preisverhandlungen oder in Kreditgesprächen .. die Gefahr ist groß, dass man selbst zu freundlich bleibt, aber nichts erreicht oder in einen knallharten Schlagabtausch gerät, bei dem keiner gewinnt.



Erfolgreiche Verhandlungsführung besteht darin, das eigene Anliegen selbstbewusst zu vertreten und gleichzeitig eine positive Beziehung aufzubauen. Die faire Behandlung von Einwänden ermöglicht Lösungen zur beiderseitigen Zufriedenheit.



In diesem Seminar lernen Sie, sich bestens auf eine Verhandlung vorzubereiten. In Übungen werden verschiedene Situationen durchgespielt und Alternativen erarbeitet.



Do. 18.30 -21.30, Fr. 9.30 - 17 Uhr





Veröffentlicht am: 18.01.2016