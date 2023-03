DiWiSH-Fachgruppe IT & Logistik

Kaltenkirchen (em) Mobilität in Schleswig-Holstein und die Herausforderungen der Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 für Verkehrsbetriebe sowie IT und Logistik sind die zwei Plattformen, mit denen die Fachgruppe IT & Logistik den Verkehrsträger Eisenbahn in den Mittelpunkt der Kooperationsveranstaltung mit der AKN Eisenbahn AG stellt.



AKN Eisenbahn AG in Kaltenkirchen (em) Sie sind herzlich zu Fachreferaten, Präsentationen sowie einer hochgradig besetzten Podiumsdiskussion und - natürlich - zur Vorstellung der neuen LINT Nahverkehrszüge und des Werkstattbetriebes der AKN eingeladen.



Mehr Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter: www.diwish.de



20.04.2016 | 13:30 Uhr | AKN Eisenbahn AG in Kaltenkirchen

Rudolf-Diesel-Str. 2, 24568 Kaltenkirchen



Veröffentlicht am: 23.02.2016