Wachstumsmaßnahmen  planen und dann auch machen!

09.03.2016 | 18:00 Uhr | Channel Hamburg (Harburger Binnenhafen) | Schellerdamm 22-24, 21079 Hamburg



Channel Hamburg (Harburger Binnenhafen) (em) Sich Ziele zu setzen ist eine wichtige Voraussetzung, um voran zu kommen – ebenso wichtig ist es, die Maßnahmen zu planen, mit denen man die Ziele erreichen kann! Meist erfordert das Maßnahmen in mehreren Bereichen: So muss im Marketing, in der Interessentengewinnung und in der Kundengewinnung etwas geschehen, um den Umsatz zu steigern, aber eventuell auch bei den Finanzen (Finanzierung) und in der eigentlichen Abwicklung der Aufträge.



In diesem Workshop des revoyo-Unternehmerclubs am 9. März betrachten wir die unterschiedlichen Funktionsbereiche des Unternehmens, vermitteln die Technik der Maßnahmenplanung und erläutern Methoden, mit denen auch die Umsetzung der Maßnahmen gelingt.



Hinweis:

Ein Schnupper-Workshop ist kostenlos. Für nur 99 € zzgl. MwSt. können Selbständige und Freiberufler danach einen Workshop mit Arbeitsunterlagen und einstündiger individueller Beratung buchen. Außerdem gibt es jetzt attraktive Club-Pakete zum Sonderpreis!

Weitere Details zu den Club-Paketen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.revoyo.com/2015/unternehmerclub/







Veröffentlicht am: 15.02.2016