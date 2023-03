Showtime - Auf den Bühnen des Lebens

Hamburg (em) Der Cirque du Soleil Star Christian Lindemann lässt hinter die Kulissen blicken und liefert Übersetzungsarbeit zwischen den Weltbühnen und Ihren alltäglichen Bühnen des Lebens.



Eins ist immer gleich - jeder Tag ist ein Auftritt! Er gibt seinen Erfahrungsschatz weiter, um jedem Mut und Selbstvertrauen zu vermitteln erfolgreich auf den "Bühnen des Lebens" unterwegs zu sein. Er sagt: 5.000 Menschen auf einer Showbühne in Las Vegas zu Standing Ovations zu bringen, oder Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter, Ihr Team zu Ihrem Fan zu machen, beruht auf den gleichen Techniken. Genau diese Trickkiste lüftet er für Sie! Lernen Sie von einem Meister der Bühne, wie Sie Aufmerksamkeit generieren, mit Fokus und Wahrnehmung umgehen, Faszination erzeugen, Menschen wirklich berühren und Selbstvertrauen für Ihre Herausforderungen erlangen.



Vita

Vom Tellerwäscher zum Millionär – Das Leben von Christian Lindemann schreibt seine Geschichte vom Straßenkünstler auf die Bühnen der Welt. Seit 20 Jahren ist er mit Leidenschaft Künstler, um andere Menschen zu unterhalten und zu faszinieren. Mit seinem weltweiten Erfolg bei CIRQUE DU SOLEIL® in 1.500 Shows eroberte er als erster Deutscher die Spitze der Comedy Showacts und wurde mit seiner Charaktere des italienischen Gigolo zum “King of Pickpockets / König der Taschendiebe”. Christian Lindemann war immer allen Bühnen des Lebens gewachsen, sowohl denen auf der Straße, wo er bereits als Abiturient hart daran arbeitete die Menschen zu gewinnen, deren Aufmerksamkeit zu erlangen und sogar mehr als seine Darbietung, sondern auch Produkte, zu verkaufen.



10 Jahre später füllte er CIRQUE DU SOLEIL® Säle mit 5.000 Menschen in Las Vegas und hat tausende Fans weltweit. Aus der Leidenschaft der künstlerischen Darbietung, die bereits mit 12 Jahren begann, ist heute ein prominenter Künstler und Experte für Selbstvertrauen und Mut geworden. Die Bühne bleibt sein Zuhause, doch heute auch in der Rolle eines sehr unterhaltsamen Speakers, der sein Wissen aus dem “Showtime” Leben weitergibt.

Veröffentlicht am: 12.04.2016