Strukturiert arbeiten - mehr schaffen! - Workshop

02.05.2016 | 18:20 Uhr | Channel Hamburg (Harburger Binnenhafen) | Schellerdamm 22-24, 21079 Hamburg



Channel Hamburg (Harburger Binnenhafen) (em) Zeitmangel ist eines der drängendsten Probleme von Selbständigen – schließlich verkaufen sie meist ihre Zeit. Aber: Akquise, Rechnungen schreiben und Buchhaltung müssen ja auch gemacht werden! Was tun, wenn es keine Mitarbeiter gibt, die diese lästigen Arbeiten übernehmen?



Die Lösung: Die einzelnen Arbeiten dürfen nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, die Aufgabenerledigung muss gut geplant und Dienstleister sinnvoll eingebunden werden. Wie man das schaffen kann und so mehr Zeit zum Geldverdienen hat, ist Thema im Workshop am 2. Mai. In diesem Workshop vermitteln wir die Grundlagen der Systematisierung von Arbeitsbereichen und erklären das Vorgehen an praktischen Beispielen.



Hinweis:

Ein Schnupper-Workshop ist kostenlos. Für nur 99 € zzgl. MwSt. können Selbständige und Freiberufler danach einen Workshop mit Arbeitsunterlagen und einstündiger individueller Beratung buchen. Außerdem gibt es jetzt attraktive Club-Pakete zum Sonderpreis!



Weitere Details zu den Club-Paketen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.revoyo.com/2015/unternehmerclub/



Infos und Workshop-Anmeldung:

https://www.xing.com/events/strukturiert-arbeiten-schaffen-revoyo-clubworkshop-1676486?sc_o=as_e





Veröffentlicht am: 15.04.2016