Hamburg (jhw) "Wunder gibt es immer wieder", sang einst Katja Ebstein mit großem Erfolg. Etwa zur gleichen Zeit sang Roberto Blanco "Ein bisschen Spaß muss sein"! Beides große Erfolge und heute echte Oldies, die auf keiner Party fehlen dürfen! Was haben diese Titel mit dem Thema Verkauf zu tun, werden Sie zu Recht fragen. Wunder gibt es im Verkauf immer wieder. Wunder im Sinne von: Jetzt hat der Kunde doch gekauft.



Dass einem etwas verkauft wird, das will heute niemand mehr. Und doch rennen immer noch Heerscharen von Verkäufern durch die Welt und erzählen im Himmel ist Jahrmarkt und mein Produkt ist das Allerbeste. Eben: Ein bisschen Spaß muss sein! Wie sieht Verkauf heute wirklich aus? Will der Kunde noch überredet werden? Gibt es im Verkauf Tricks, die ich anwenden kann?



Das sind Fragen, die wir am 14. April 2016 auf der B2B NORD im WirtschaftsDialog "Verkauf" beantwortet haben wollen. Dazu hat der Wirtschaftsredakteur, Moderator und Verkäufer, Jan H. Winter, neben Jens Löser, Autor, Top- Redner und einer der profiliertesten Experten für Führung und Vertrieb in Deutschland, weitere Gäste zum Talk auf die Bühne geladen. Vertrauen verkauft. Doch Vertrauen will erarbeitet sein. Somit ist es ein langer Weg, um zum Best-Buddy des Unternehmens und zum Vertrauten des Auftraggebers zu werden. Der Weg zum Neukunden ist sieben- bis zwölfmal aufwendiger, als einen weiteren Auftrag von einem bestehenden Kunden zu erhalten. Hier ist die Kundenpflege ganz wichtig.



Der aufmerksame Verkäufer besucht seine Kunden ohne Absicht oder Aussicht auf einen kurzfristigen Auftrag. Der aufmerksame Verkäufer kommt ohne Erwartungshaltung zu Besuch. Dabei erfährt er, was gerade in dem Unternehmen wichtig ist. Wo gerade die Aufgaben liegen. Wer als Verkäufer ein wirkliches Interesse an seinem Kunden hat, wird an jeder Vorzimmer-Barriere vorbeikommen. Er ruft ja nicht als Bittsteller an, er ruft als Freund an, als Best-Buddy des Unternehmers. Schluss mit Hardselling! Nicht gekauft hat er schon! Bei "Anruf Auftrag"!



Antworten dazu erwarten wir auf der Bühne im WirtschaftsDialog "Verkauf".

Veröffentlicht am: 08.04.2016