Bis ins kleinste Detail

Norderstedt (lm/jj) Optisch und praktisch ein Highlight! Im Bereich der Elektroinstallationen finden Privat- wie auch Geschäftskunden bei elektro- Münster auch eine umfangreiche Palette an unterschiedlichsten Schaltern.



Wer baut, ausbaut oder renoviert, ob privat oder geschäftlich, innen oder außen, schaut auf jedes Detail. In Büroräumen beispielsweise werden zahlreiche Steckdosen sowie Internetports und ein Telefonanschluss benötigt. „Die Zeiten, in denen Lichtschalter und Steckdosen nur auf ihre Funktionalität beschränkt waren, gehören schon lange der Vergangenheit an“, weiß Inhaber Andreas Münster. Verschiedene Schalterprogramme ermöglichen hier eine zentrale Bedienung per Knopfdruck von zum Beispiel elektrischen Sonnenschutzsystemen, Raumtemperaturregelung oder Rollläden. Dabei kommen weder der optische noch der praktische Aspekt zu kurz.



Sicherheit geht vor

Um in allen Bereichen der Elektroinstallationen die einwandfreie Funktion zu gewährleisten, bietet der Fachmann zudem den E-CHECK an. Andreas Münster empfiehlt diesen alle fünf bis zehn Jahre und bei Nutzerwechsel. „Über 75 Prozent der Immobilien in Deutschland sind mehr als 15 Jahre alt“, so der Inhaber. „Überlastungen können zu gravierenden Gefahren für Personen, Tiere und Gegenstände werden.“ Die ausführliche Beratung, die Installation und Inbetriebnahme sowie die Wartung und Reparatur der Elektrogeräte runden das Portfolio ab.

Veröffentlicht am: 31.05.2016